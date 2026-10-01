Cambiar el aceite forma parte del mantenimiento habitual de un auto, pero al momento de elegir un lubricante pueden aparecer dudas. Viscosidad, especificaciones y tecnologías varían según el motor, por lo que no todos los aceites son adecuados para todos los vehículos.

La referencia principal para saber qué lubricante utilizar son las especificaciones establecidas por el fabricante en el manual del vehículo. Respetarlas es importante porque los motores están diseñados para trabajar con aceites que cumplen determinados requisitos técnicos. Además, las necesidades pueden cambiar incluso entre modelos de una misma marca.

Cómo saber qué aceite necesita tu vehículo

Para simplificar esa búsqueda, AXION energy y Castrol desarrollaron el Selector Castrol, una herramienta online que permite consultar qué lubricante corresponde a un vehículo a partir de sus características. Se puede acceder desde cualquier dispositivo y no requiere revisar manualmente un catálogo de productos.

El funcionamiento es sencillo: el usuario selecciona el tipo de vehículo, la marca, el modelo y el año. Con esos datos, el sistema muestra la recomendación del Servicio Técnico basada en las indicaciones y manuales proporcionados por los fabricantes de los vehículos.

Pocos lo saben: para qué sirven las flechas que aparecen junto al indicador de nafta del auto y por qué son importantes. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

El resultado no se limita al aceite recomendado. El Selector Castrol también permite consultar productos complementarios, acceder a la ficha técnica y encontrar puntos de venta cercanos, concentrando en un mismo espacio información útil antes de realizar el mantenimiento.

Por qué no todos los lubricantes sirven para todos los motores

Uno de los aspectos que suele generar confusión es la viscosidad, identificada mediante denominaciones como 0W-20, 5W-30 o 10W-40. Sin embargo, este dato por sí solo no alcanza para elegir un aceite: también deben considerarse las especificaciones y homologaciones requeridas por el fabricante.

Utilizar un buscador específico para el vehículo ayuda a reducir el margen de error al momento de elegir. Aun así, ante dudas sobre el mantenimiento o situaciones particulares, como modificaciones mecánicas o condiciones especiales de uso, es recomendable consultar el manual y recurrir a un profesional.

Herramientas como el Selector Castrol trasladan parte de esa información técnica a una consulta más simple para el usuario. En lugar de elegir únicamente por marca, precio o viscosidad, permiten comenzar la búsqueda a partir de las características concretas del vehículo.

Así, la tecnología también puede facilitar decisiones cotidianas relacionadas con el mantenimiento del auto. Conocer las especificaciones correctas, respetar los intervalos de cambio establecidos por el fabricante y utilizar productos adecuados son algunos de los puntos que conviene tener presentes para cuidar el motor.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.