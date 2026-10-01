El cheesecake sin horno es una alternativa ideal para quienes disfrutan de los postres cremosos y delicados, pero buscan una preparación práctica y sin complicaciones. Gracias a su textura suave y su sabor equilibrado, este clásico de la pastelería puede convertirse en una excelente opción para compartir en reuniones familiares, celebraciones o simplemente para darse un gusto en cualquier momento.

Además de ser fácil de hacer, no requiere horneado, lo que permite ahorrar tiempo en la cocina sin resignar un resultado delicioso.

Ingredientes

400 g de galletas tipo María

200 g de manteca

600 g de queso crema

200 g de azúcar

200 ml de crema de leche

10 g de gelatina sin sabor

50 ml de agua

Esencia de vainilla a gusto

Paso a paso para preparar un cheesecake sin horno

Para comenzar, se deben triturar las galletas hasta obtener un polvo fino. Luego, mezclarlas con la manteca derretida hasta formar una preparación homogénea. Esta mezcla será la base del cheesecake y deberá presionarse firmemente sobre el fondo de un molde desmontable, que permitirá trabajar con mayor comodidad durante todo el proceso.

Una vez lista la base, se lleva a la heladera mientras se prepara el relleno. En un bol grande, mezclar el queso crema, el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una consistencia uniforme y sin grumos.

Por otro lado, hidratar la gelatina sin sabor en el agua y calentarla suavemente hasta que se disuelva por completo. Incorporarla a la preparación de queso crema y revolver bien para asegurar una distribución pareja.

A continuación, agregar la crema de leche previamente batida hasta obtener una textura aireada y cremosa. Finalmente, verter la mezcla sobre la base de galletas y llevar nuevamente a la heladera durante al menos cuatro horas, o hasta que el cheesecake adquiera la firmeza necesaria.

Cómo desmoldar correctamente el cheesecake

Una vez que el postre esté completamente frío y firme, llega uno de los momentos más importantes de la preparación: el desmolde. Para hacerlo correctamente, se recomienda pasar un cuchillo fino por los bordes internos del molde para despegar suavemente el cheesecake.

Luego, retirar el aro con cuidado y levantarlo de forma gradual para evitar que la superficie o los laterales se dañen. Este procedimiento ayuda a conservar una presentación prolija y permite servir el postre en perfectas condiciones.

También es importante evitar desmoldarlo antes de tiempo. Si el cheesecake aún no alcanzó la consistencia adecuada, podría deformarse o perder parte de su estructura al retirarlo del molde.

Consejos para un resultado exitoso

Al momento de preparar un cheesecake sin horno, algunos detalles pueden marcar la diferencia. Utilizar ingredientes frescos y de buena calidad contribuirá a obtener un mejor sabor y una textura más agradable.

Además, respetar los tiempos de refrigeración es fundamental para que el relleno se estabilice correctamente. Quienes deseen personalizar la receta pueden ajustar la cantidad de azúcar o sumar coberturas como frutas frescas, mermeladas, salsa de frutos rojos o chocolate.

Un aliado clave para preparar y presentar el postre

Contar con un molde desmontable de Hudson puede hacer mucho más sencilla la elaboración de este tipo de recetas. Su sistema de apertura permite retirar el cheesecake sin ejercer presión sobre los bordes, ayudando a conservar su forma y presentación. Además, resulta práctico tanto para el armado como para el servicio, convirtiéndose en un utensilio versátil para preparar cheesecakes, tartas frías y otros postres que requieren un desmolde prolijo y seguro.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.