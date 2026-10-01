El conjunto de molinos y el castillo están declarados Bien de Interés Cultural. (Fuente: Pixabay).

Consuegra es uno de los destinos más emblemáticos de la provincia de Toledo y una de las localidades más representativas de Castilla-La Mancha. Situada a los pies del Cerro Calderico, atare a los turistas por su patrimonio histórico, paisajes manchegos, tradición cervantina y gastronomía local. El conjunto de molinos y el castillo están declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y constituyen uno de los paisajes más característicos.

Su historia atraviesa distintas épocas, desde la presencia romana hasta el dominio de la Orden de San Juan de Jerusalén. Actualmente, sus molinos de viento, su fortaleza medieval y su casco histórico convierten a Consuegra en una escapada que permite recorrer algunos de los escenarios más característicos de La Mancha.

La historia de Consuegra: de la ciudad romana a la Orden de Malta

Consuegra destaca por haber mantenido un poblamiento continuado a lo largo de los siglos. La antigua Consabura romana llegó a contar con un circo, un acueducto y una gran presa, además de situarse en el recorrido de la Vía Laminium. Uno de los episodios más importantes de su historia ocurrió en 1097, durante la Batalla de Consuegra, cuando las tropas de Alfonso VI se enfrentaron a los almorávides. En aquel enfrentamiento murió Diego Rodríguez, único hijo varón de El Cid Campeador.

Con posterioridad, la localidad adquirió una gran importancia estratégica con la llegada de los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén. Consuegra se convirtió en la capital de su Gran Priorato de La Mancha y la fortaleza pasó a desempeñar un papel político y defensivo fundamental.

El Castillo de Consuegra, cuyos primeros antecedentes se vinculan con una estructura musulmana del siglo X, fue reconstruido y ampliado por la Orden de San Juan. La fortificación presenta un triple recinto defensivo, torre del homenaje, patios de armas, adarves, aljibes y sala capitular.

La historia de la fortaleza también está relacionada con Miguel de Cervantes y la Orden de Malta. Los Grandes Priores fueron señores del castillo desde 1183 hasta la llegada de las tropas de Napoleón en 1809, y Fernando de Toledo, señor de Consuegra en tiempos de Cervantes, participó junto al escritor en la batalla de Lepanto.

El Castillo de Consuegra, cuyos primeros antecedentes se vinculan con una estructura musulmana del siglo X, fue reconstruido y ampliado por la Orden de San Juan. Ayuntamiento de Consuegra

Qué ver en Consuegra: los lugares imprescindibles

Los molinos de viento del Cerro Calderico

Los 12 molinos de viento de Consuegra son la imagen más reconocible de la localidad y uno de los grandes símbolos de La Mancha. Situados sobre el Cerro Calderico, están vinculados al imaginario de Don Quijote de la Mancha y permiten contemplar una extensa panorámica de los campos manchegos.

El Castillo de Consuegra

La fortaleza medieval corona el Cerro Calderico y ofrece vistas panorámicas de la llanura manchega y de los molinos. Durante la visita es posible recorrer sus murallas y adarves, los patios de armas, los aljibes subterráneos y la sala capitular. El castillo también acoge actividades culturales, recreaciones históricas y visitas teatralizadas a lo largo del año.

El casco histórico y la Plaza de España

La Plaza de España es uno de los puntos principales del centro de Consuegra. Allí se encuentra el Ayuntamiento, construido en 1670, junto con el edificio de Los Corredores y otras muestras de arquitectura tradicional manchega.

El recorrido por el casco histórico permite descubrir calles, plazas, casas con balcones de hierro y edificios religiosos como la Iglesia de Santa María.

Los espacios naturales de Consuegra son amplios y variados. Ayuntamiento de Consuegra

Gastronomía y productos tradicionales

La visita también permite conocer algunos de los productos más representativos de La Mancha:

Queso manchego , elaborado con leche de oveja manchega.

Azafrán de La Mancha , uno de los productos agrícolas más característicos de la zona.

Vinos de La Mancha , presentes en las bodegas y establecimientos locales.

Aceite de oliva virgen extra .

Migas, gachas y asadillo, entre los platos tradicionales de la gastronomía manchega.

Además, a finales de octubre Consuegra celebra la Fiesta de la Rosa del Azafrán, declarada de Interés Turístico, con actividades relacionadas con este cultivo, la artesanía y el folclore local.

Cómo llegar a Consuegra en coche desde Toledo, Madrid y otras ciudades

Consuegra se encuentra en la provincia de Toledo y cuenta con conexiones por carretera que permiten llegar en coche desde diferentes puntos de Castilla-La Mancha y Madrid: