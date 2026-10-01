La compra se produce tras el “exitoso proceso” de integración tecnológica y de negocio de Logitravel en el Grupo Viajes El Corte Inglés.

En esta noticia Los números de Viajes El Corte Inglés

El Corte Inglés se hace con el 100% de Grupo Viajes El Corte Inglés, tras adquirir a Tool Factory, su socio, el 25% de la empresa que le restaba para el control total de la misma. Se trata de la participación que la empresa mallorquina poseía desde que se cerró la fusión con Logitravel, en 2021. La compra, explicó la cadena de grandes almacenes, se produce tras el “exitoso proceso” de integración tecnológica y de negocio de Logitravel en el Grupo Viajes El Corte Inglés.

Si bien el precio de la operación no fue comunicado por las partes, hay que recordar que la compañía que preside Cristina Álvarez provisionó, a finales de 2025, unos 220 millones de euros en sus cuentas para llevar a cabo esta transacción.

Un dato a tener en cuenta es que del importe de la adquisición hay que descontar el préstamo de 24 millones de euros que El Corte Inglés concedió a Tool Factory en el ejercicio 2022, y cuyo vencimiento estaba previsto en 2029.

Tampoco hay que olvidar que el acuerdo de fusión entre Viajes El Corte Inglés y Logitravel valoró a la empresa resultante en 950 millones de euros. En ese entonces, la cadena de distribución abonó a Tool Factory 236,8 millones como contraprestación, monto que se instrumentalizó mediante la entrega del 25% de las acciones del nuevo grupo y un pago en efectivo, participación que vuelve a formar parte de los activos de El Corte Inglés.

El Corte Inglés explicó en un comunicado que la operación deberá ser aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por la autoridad de competencia portuguesa, Autoridade da Concorrência. Asimismo, recordó que la transacción se enmarca en el pacto de socios al que se llegó en febrero de 2022, cuando se formalizó el acuerdo para dar entrada a Tool Factory, propietario entonces, entre otras, de la marca Logitravel, en el accionariado del Grupo Viajes El Corte Inglés.

En concreto, el acuerdo al que llegaron El Corte Inglés y Tool Factory abarcaba la integración de los negocios de agencias de viajes de ambos, comprendiendo tanto los viajes vacacionales, como de negocios, incentivos, congresos y eventos.

La operación deberá ser aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y por Autoridade da Concorrência. (Fuente: Shutterstock).

En aquella oportunidad, ambas compañías se repartieron las áreas de influencia de acuerdo a sus puntos fuertes en el negocio. Así, mientras Logitravel aportaba su experiencia en el mundo digital, Viajes El Corte Inglés puso a disposición de la sociedad la mayor red de agentes de viajes con la que cuenta, a lo que le sumó, además, una asentada experiencia en el ámbito vacacional, la touroperación, los viajes premium y las áreas corporativas.

Lo cierto es que como resultado de la unión societaria de ambas compañías, nació una empresa con más de 3500 millones de euros en ingresos, una plantilla que supera los 5000 empleados, además de superar los 500 puntos de venta en todo el mundo y amplia cobertura online. Por último, Tool Factory centrará su actividad en la inversión en activos hoteleros, cuya gestión desarrolla con SmyHotels.

En cuanto la agencia de viajes de la cadena, su volumen global de ingresos se situó en 3489 millones de euros. (foto: Pexels).

Los números de Viajes El Corte Inglés

El Corte Inglés logró en el ejercicio 2025-26 (cerrado a 28 de febrero de 2026) un sólido crecimiento tanto en ventas y rentabilidad, con incrementos de doble dígito en resultados. En números, el resultado neto llegó a los 628 millones de euros, un 22,8% más que el pasado ejercicio, mientras que el beneficio neto recurrente se situó en 522 millones, un 11% superior al año anterior.

El volumen global de ingresos consolidado se situó en 17.247 millones de euros, con una cifra de negocio que alcanzó los 14.988 millones, lo que supone un incremento de un 2% a superficie comparable.

En cuanto la agencia de viajes de la cadena, su volumen global de ingresos se situó en 3489 millones de euros, con una cifra de negocios de 2117 millones, lo que habla de un crecimiento del 3,1%, impulsado principalmente por el segmento vacacional, a lo que hay que añadir el incremento obtenido en el negocio de comercialización de espacios, que registró un fuerte crecimiento de los ingresos, un 14,4% hasta los 95 millones de euros.