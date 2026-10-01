El biógrafo de Clint Eastwood reveló los secretos de longevidad del actor a los 95 años: método antiestrés, fitness de bajo impacto y regla alimentaria 90/10.

Cada aparición pública del actor y director Clint Eastwood no deja de sorprender por la vitalidad con la que vive a sus 95 años. Sin embargo, su estilo de vida estuvo marcado por la temprana muerte de su padre a los 64 años a causa de una enfermedad cardiovascular.

En este sentido, su biógrafo Shawn Levy, autor de Clint: The Mand and The Movies reveló el estilo de vida que lleva y su estrategia de longevidad basada en una dieta baja en grasas, ejercicios de bajo impacto y una práctica poco conocida como lo es la meditación trascendental.

Los secretos de longevidad de Clint Eastwood

La muerte de su padre fue esencial para llevar adelante una vida en los buenos hábitos saludables, no solo en la alimentación y el ejercicio, sino también en el control del estrés. Lejos de las películas y personajes de acción que realizó en el cine, Eastwood es un hombre tranquilo que tiene la meditación como principal eje de su salud.

La meditación trascendental reduce el estrés, mejora la salud y el bienestar de una persona. Patrick Chu

En los años setenta, el actor conoció la meditación trascendental, la cual realiza dos veces al día todos los días de la semana. Incluso lo llega a hacer durante el trabajo en las largas horas de rodaje.

Esta forma de meditación desarrollada por Maharishi Mahesh Yogi consiste en la repetición silenciosa de un mantra o sonido personalizado durante 20 minutos. No es un método religioso y solo lo enseñan profesores certificados. Según estudio de la National Library of Medicine, esta práctica reduce el estrés, mejora la salud y el bienestar de una person a, ya que promueve y fomenta un estado de conciencia relajada.

Los entrenamientos y la dieta de Clint Eastwood

Levy también contó que al director le gustan los entrenamientos de bajo impacto, que son importantes para la tercera edad porque fortalecen el cuerpo y reducen la posibilidad de lesiones.

En particular, a Eastwood le gustan dos cosas: jugar al golf y dar largas y lentas caminatas. En cuanto al entrenamiento físico, le da más prioridad a la correcta ejecución de los ejercicios de fuerza, más que a los kilos que levanta.

Por otra parte, el biógrafo también contó que la dieta del actor de Hollywood es sana, equilibrada y nutritiva, ya que se basa principalmente en vegetales y alimentos bajos en grasas.

Esta costumbre la tiene desde los años 50, cuando empezó a consumir proteínas magras como el salmón y pollo acompañado de abundantes verduras.

Según Shawn, Clint Eastwood sigue la regla 90-10, que consiste en consumir alimentos sanos el 90% de su tiempo y solo dejar el 10% restante para algún capricho que normalmente no consumiría.