En esta noticia Cuánto cuestan las cinco motos más vendidas

El negocio de las motos sigue acelerando. En septiembre se patentaron 80.113 motovehículos, es decir, un 35,1% más que en el mismo mes de 2025.

Según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), las ventas de motos mostraron una mejora frente a agosto, con un crecimiento mensual del 7,1%.

En el acumulado de los primeros 9 meses del año, ya se contabilizaron 668.077 unidades, un salto de 40,7% respecto del mismo período de 2025.

El mercado de las motos anotó un total de 80.113 patentamientos en septiembre de 2026. Esto es un 35,1% más que en el mismo mes de 2025. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una vez más, Honda encabezó el podio de las marcas con 16.498 unidades patentadas durante septiembre. Su market share, en tanto, trepó al 20,6%.

La marca japonesa viene de un mes de fuerte actividad. Además de conservar cómodamente el liderazgo de motos en el país, anunció el regreso de la Biz 110, uno de sus modelos históricos, que volverá a fabricarse en la planta de Campana.

La nueva versión, cuya preventa comienza hoy 1° de octubre con un precio sugerido de $ 4.006.500, incluye tablero LCD, iluminación LED, puerto USB-C, inyección electrónica y sistema de frenos combinados (CBS).

El relanzamiento se da en un año en el que la compañía celebra dos décadas de producción de motos en la Argentina. “Continuaremos ampliando la capacidad productiva de Honda e incorporando nuevos modelos para acompañar el crecimiento de la demanda”, sostuvo Alejandro Módica, gerente comercial de la División Motocicletas de la multinacional, en diálogo con El Cronista.

Por detrás de Honda quedaron Motomel (9848 unidades) y Gilera (9670), en una competencia que viene alternando posiciones desde hace meses. Completaron el top five Keller (7102) y Corven (6952), que desplazó a Zanella del quinto lugar.

Entre los modelos más vendidos, la Honda Wave 110S volvió a ser la moto más elegida del país, con 8718 patentamientos. El ranking lo completaron la Gilera Smash (6905), la Keller KN110-8 (5.906), la Motomel B110 (5635) y la Corven Energy 110 (3716).

La Honda Wave 110S volvió a ser la moto más elegida del país, con 8718 patentamientos

Cuánto cuestan las cinco motos más vendidas

Se trata de motos de baja cilindrada, orientadas al uso urbano y laboral, que siguen siendo una de las alternativas más accesibles de movilidad.

Honda Wave 110S: desde $ 3.529.707 (versión base) y hasta $ 4.020.800 con freno a disco.

Gilera Smash: entre $ 2,1 millones y $ 2,5 millones , según versión.

Keller KN110-8: alrededor de $ 2,1 millones para la versión Full.

Motomel B110: desde $ 1,6 millones para las variantes de entrada y hasta cerca de $ 2 millones para las Full.

Corven Energy 110: desde $ 1.398.000 la versión base y $ 1.548.000 la Full.

Si la tendencia alcista se mantiene durante el último trimestre, el mercado de las motos podría cerrar 2026 con un volumen cercano a las 800.000 unidades patentadas , un nivel récord para la industria, según estiman fuentes del sector.

Fuente: ACARA

El fenómeno se explica por sus precios más accesibles, menores costos de mantenimiento y una demanda cada vez mayor de movilidad para trabajo y reparto, especialmente en las provincias del interior, donde se concentra gran parte de las ventas.