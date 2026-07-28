La cotización deldólar este martes, 28 de julio de 2026 llegó a 3201.13 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,49%.

En la última semana, el Dólar cayó -0.45% y en el último año acumula un descenso de -14.56%, lo que refleja una tendencia bajista.

Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar inició con dos alzas, siguió con cuatro caídas consecutivas y cerró con oscilaciones; el saldo neto fue negativo.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 3.55%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.23%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto indica un interés creciente en la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 320112.99 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 640225.98 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1600564.95 pesos colombianos.