Un nuevo informe meteorológico del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF) encendió alertas por las condiciones que dominarán el cierre de julio y el inicio de agosto en Argentina.

De acuerdo con las proyecciones, gran parte del país registrará lluvias superiores a los promedios habituales, impulsadas por una combinación de aire cálido y húmedo proveniente del norte junto con el avance de sucesivos frente fríos.

¿Qué provincias tendrán más lluvias durante esta semana?

Las proyecciones del ECMWF muestran una señal consistente de precipitaciones por encima de lo normal entre el 27 de julio y el 3 de agosto.

Las zonas con mayor probabilidad de registrar acumulados importantes son:

El Litoral.

El noreste argentino (NEA).

Gran parte de la región Pampeana.

Cuyo.

Sectores del centro del país .

Según el organismo, la persistente circulación de humedad desde el norte, sumada con el ingreso de perturbaciones provenientes del Pacífico y el paso de distintos frentes fríos, favorecerá lluvias y tormentas con una frecuencia superior a la habitual para esta época del año.

Aunque todavía no es posible determinar con precisión los acumulados finales en cada provincia, la tendencia general indica una semana considerablemente más húmeda que el promedio.

Fin de julio y principios de agosto llegarán con lluvias por encima de lo normal: qué dice el pronóstico Shutterstock

Alerta por excesos hídricos: qué impacto podrían tener las lluvias

El panorama genera preocupación especialmente en el sector agropecuario. Si bien las precipitaciones permitirán recomponer las reservas de humedad en muchos suelos, también existe la posibilidad de que se produzcan excesos de agua.

Entre las principales consecuencias que advierten los especialistas aparecen:

Posibles anegamientos en zonas rurales.

Demoras en las tareas de siembra y labores agrícolas.

Dificultades para el ingreso de maquinaria a los campos.

Incremento del nivel de ríos y arroyos si las lluvias resultan persistentes.

Por ese motivo, los meteorólogos recomiendan seguir la evolución de los próximos pronósticos, ya que la distribución de las precipitaciones dependerá del comportamiento de cada sistema frontal.

Además de la lluvia, subirán las temperaturas: qué dice el pronóstico

El ECMWF también prevé una semana con temperaturas superiores a las normales en buena parte del centro y norte argentino.

Las anomalías térmicas podrían ubicarse entre 2 °C y 4 °C por encima del promedio en provincias del NOA, NEA, Cuyo, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires.

Esto no significa calor extremo permanente, sino jornadas más templadas de lo habitual para fines de julio y comienzos de agosto, con mínimas menos frías y una menor frecuencia de heladas.

La excepción será la Patagonia, donde continuarán ingresando masas de aire frío que mantendrán temperaturas por debajo de los valores normales.