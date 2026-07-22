El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca impulsar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas (ONU).

En esta noticia La relación entre Infantino y Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca impulsar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas (ONU), según informó este martes el diario New York Post.

Según fuentes cercanas al presidente citadas por el diario estadounidense, Trump considera que Infantino es una persona respetada internacionalmente y con capacidad para unir a diferentes sectores, una valoración que habría surgido tras la estrecha relación que ambos desarrollaron durante la organización del Mundial de 2026.

La Asamblea General elegirá este año al próximo secretario general de la ONU para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre.

El candidato deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de recibir la ratificación final del pleno.

Reuters

La relación entre Infantino y Trump

Durante sus dos periodos en la Casa Blanca, Trump ha mantenido una relación tensa con Naciones Unidas y ha cuestionado el papel de los organismos multilaterales.

Además, tomó decisiones clave como retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, salir de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

La relación entre Trump e Infantino se estrechó durante la celebración del Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio.

Ambos funcionarios se mostraron juntos en diversos actos vinculados al torneo, pero hubo un hecho puntual que generó fuerte polémica.

Trump reveló que llamó personalmente a Infantino para pedir una revisión sobre la sanción que dejaba fuera a Folarin Balogun del partido de Estados Unidos ante Bélgica.

El estadounidense aseguró que la decisión se tomó al margen de los protocolos del VAR y afirmó que el jugador no cometió ninguna falta. La FIFA procedió a revisar su decisión y permitió finalmente al delantero del Mónaco jugar el partido de octavos de final.

Meses atrás, el presidente estadounidense recibió en diciembre el primer Premio de la Paz de la FIFA, otorgado por el organismo que dirige Infantino. El mismo se presentó como un galardón que reconoce “acciones excepcionales en favor de la paz y la unidad”.