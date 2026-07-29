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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 28 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 28 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8138 - Piedras

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 28 de julio

 1°8138 11°8996
 6238  12°1134
 3°2845 13°2239 
 0048  14°0896 
 3037  15°0701 
 6°1196  16°5602
 1591  17°2181 
 2951  18°3081 
 8846  19°8895 
 10°0683 20°0748 

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¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con Piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia interior.

También puede reflejar obstáculos, dureza emocional o cargas que necesitas afrontar y transformar.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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