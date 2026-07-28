Atención fanáticos de la Fórmula 1: esta es la razón por la que Franco Colapinto no podrá correr por un mes (Fuente: EFE).

Los seguidores de Franco Colapinto deberán esperar varias semanas para volver a verlo en pista. Tras la disputa del Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 ingresó en su tradicional receso de mitad de temporada, un período que suspende la competencia antes del tramo decisivo del campeonato.

La interrupción llega después de un fin de semana complicado para Alpine. El piloto argentino finalizó en la 15ª posición y la escudería francesa tampoco logró sumar puntos con Pierre Gasly, un resultado que le hizo perder terreno en el campeonato de constructores antes del descanso estival europeo.

El receso que obliga a Colapinto a parar durante varias semanas

El paréntesis forma parte del calendario oficial de la Fórmula 1 y permite que equipos y pilotos recuperen energías antes de afrontar la segunda mitad del año. En el caso de Alpine, la pausa también representa una oportunidad para analizar los problemas de rendimiento que se evidenciaron en las últimas carreras y trabajar en nuevas soluciones.

La actividad oficial se reanudará el viernes 21 de agosto con el inicio del Gran Premio de los Países Bajos (Fuente: Alpine).

Durante las competencias recientes, el monoplaza de la escudería francesa mostró dificultades para mantenerse en la pelea por la zona de puntos. Aunque Colapinto había conseguido finalizar décimo en el Gran Premio de Bélgica, el rendimiento en Hungría volvió a dejar en evidencia la necesidad de incorporar mejoras técnicas para recuperar competitividad.

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, reconoció que el resultado obtenido en Hungría estuvo lejos de las expectativas. El dirigente calificó como decepcionante terminar la carrera sin sumar unidades, aunque aseguró que el equipo confía en las próximas actualizaciones para dar un salto de calidad y revertir la situación durante la segunda parte del campeonato.

La actividad oficial se reanudará el viernes 21 de agosto con el inicio del Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. El sábado se disputarán la sprint y la clasificación principal, mientras que la carrera del domingo 24 marcará el regreso de Colapinto a la máxima categoría tras casi un mes sin competencias.

Así sigue el calendario de la Fórmula 1