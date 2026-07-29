Este martes, 28 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6057 (El Jorobado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 28 de julio

1° 6057 11° 6953 2° 3376 12° 2416 3° 2066 13° 0262 4° 3178 14° 7251 5° 8534 15° 4165 6° 2254 16° 8066 7° 4944 17° 4964 8° 0247 18° 7024 9° 4823 19° 9964 10° 4977 20° 4697

¿Qué significa soñar con El Jorobado?

Soñar con El Jorobado suele reflejar sentimientos de marginalidad o la carga de un peso emocional. También apunta a inseguridades sobre la imagen propia y deseo de aceptación.

Al mismo tiempo simboliza resiliencia y bondad interior pese a las apariencias. El sueño invita a no juzgar superficialmente y a practicar compasión contigo y con otros.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.