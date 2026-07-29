Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 28 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 6300 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 28 de julio

1° 6300 11° 6945 2° 3987 12° 7638 3° 9148 13° 1069 4° 9209 14° 9875 5° 4752 15° 8630 6° 6503 16° 2674 7° 6732 17° 1665 8° 2783 18° 3863 9° 3462 19° 7758 10° 6420 20° 9446

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con Los Huevos sugiere fertilidad, potencial y nuevos comienzos; indica ideas nacientes, oportunidades y crecimiento.

También advierte sobre fragilidad y vulnerabilidad; cuida proyectos, relaciones o secretos antes de exponerlos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.