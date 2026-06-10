Gustavo Petro encabezará una sesión especial del Consejo de Seguridad enfocada en la situación de Medio Oriente y la búsqueda de soluciones diplomáticas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició una nueva visita oficial a Estados Unidos para participar en una de las instancias más relevantes de la diplomacia internacional. El mandatario llegó a Nueva York con el objetivo de encabezar una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y presentar la posición colombiana frente a diversos conflictos globales.

La participación de Colombia en este organismo adquiere especial relevancia debido al contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y conflictos armados en distintas regiones del mundo. Durante su intervención, el Gobierno colombiano buscará impulsar debates relacionados con la paz, el diálogo y el respeto por las normas internacionales.

La visita también incluye reuniones diplomáticas y espacios de discusión sobre temas humanitarios que afectan a millones de personas. Entre ellos se destacan el impacto de las guerras sobre las mujeres, los niños y el acceso a la educación en zonas afectadas por la violencia.

Por qué Gustavo Petro asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU

Colombia ocupa durante este período la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una responsabilidad que permite coordinar sesiones, fijar prioridades temáticas y liderar discusiones sobre asuntos de interés internacional.

En ese contexto, Gustavo Petro fue designado para presidir una sesión especial centrada en la situación de Medio Oriente. Desde allí, el mandatario expondrá la visión colombiana sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos diplomáticos para enfrentar los conflictos y promover soluciones negociadas.

Durante su visita, Colombia liderará debates sobre la situación en Medio Oriente, la paz internacional y el impacto de los conflictos armados sobre mujeres y niños. @AndresCamiloHR/X

Cuál será la posición de Colombia sobre la paz y los conflictos internacionales

Uno de los principales mensajes que llevará la delegación colombiana a Naciones Unidas estará relacionado con la defensa de la paz como herramienta fundamental para resolver las disputas entre países y actores armados.

La representación colombiana buscará impulsar una reflexión sobre las consecuencias humanitarias de los conflictos y la importancia de respetar el derecho internacional. El objetivo es promover espacios de diálogo que permitan disminuir la violencia y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Los temas que Colombia impulsará durante su presidencia en la ONU

Además de la sesión dedicada a Medio Oriente, la agenda colombiana contempla encuentros enfocados en asuntos vinculados con género, seguridad y protección de la infancia. Estos espacios buscan analizar el impacto que tienen las guerras sobre distintos grupos de la población.

Las discusiones también abordarán el acceso a la educación en territorios afectados por conflictos armados y las medidas necesarias para garantizar los derechos de mujeres y niños en contextos de crisis humanitaria. Estos temas forman parte de las prioridades definidas por la representación colombiana.

Quién quedó a cargo de la Presidencia de Colombia durante el viaje de Petro

Mientras el jefe de Estado desarrolla su agenda internacional en Estados Unidos, las funciones ejecutivas del Gobierno colombiano quedaron temporalmente bajo la responsabilidad del ministro de Hacienda, Germán Ávila.

La designación se realizó conforme a las disposiciones legales vigentes y garantiza la continuidad administrativa durante la ausencia del mandatario. Ávila cuenta con una amplia trayectoria en temas económicos, sociales y de gestión pública, aspectos que respaldan su papel como presidente encargado.