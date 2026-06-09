Gustavo Petro encabezará una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y cumplirá una agenda oficial en Nueva York durante su visita a Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro realizará un nuevo viaje a Estados Unidos en medio de un contexto político marcado por la campaña presidencial colombiana y las tensiones diplomáticas que han caracterizado la relación entre Bogotá y Washington durante los últimos meses.

Según lo establecido por la Presidencia de la República, el mandatario se desplazará a Nueva York para participar en varias actividades oficiales relacionadas con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), espacio en el que Colombia tendrá un papel destacado durante junio.

La visita representa el tercer viaje de Petro a territorio estadounidense en lo que va de 2026 y se producirá mientras continúan los debates sobre su participación en asuntos políticos internos y el impacto de actores internacionales en la contienda electoral colombiana.

Gustavo Petro liderará una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York

Durante su estadía en Estados Unidos, el jefe de Estado encabezará una de las sesiones temáticas del Consejo de Seguridad de la ONU. El encuentro estará enfocado en la situación de Medio Oriente y abordará temas relacionados con la paz internacional, el cumplimiento del derecho internacional y los desafíos actuales para la seguridad global.

La participación de Colombia en este organismo también incluirá otras dos reuniones programadas para junio. Una estará centrada en los asuntos de Mujer, Paz y Seguridad y otra analizará la situación de la niñez en contextos de conflicto. Estas sesiones serán dirigidas por representantes del Gobierno colombiano ante el organismo multilateral.

El mandatario viajará a Nueva York para participar en actividades del Consejo de Seguridad de la ONU. EFE / Alejandro Garcia

Reunión con el alcalde de Nueva York y sin encuentros previstos con Donald Trump

Dentro de la agenda oficial figura un encuentro entre Gustavo Petro y Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. La reunión buscará fortalecer el diálogo sobre asuntos de interés común entre la ciudad estadounidense y Colombia.

Por el contrario, no se encuentran programados encuentros con integrantes de la administración del presidente Donald Trump. La ausencia de reuniones bilaterales ocurre en un momento en el que la relación entre ambos gobiernos ha sido objeto de atención pública debido a diferencias políticas y pronunciamientos relacionados con la situación electoral colombiana.

Este será el tercer viaje de Petro a Estados Unidos durante 2026

La visita a Nueva York se suma a otros dos desplazamientos realizados por el mandatario colombiano este año. El primero ocurrió en febrero, cuando sostuvo reuniones oficiales en Washington tras una etapa de tensiones diplomáticas entre ambos países que derivó en cambios respecto a su situación migratoria.

Posteriormente, en marzo, Petro viajó a Chicago para participar en actos conmemorativos relacionados con el legado de Jesse Jackson, reconocido líder de los derechos civiles en Estados Unidos. Según el decreto presidencial, el mandatario regresará a Colombia el 11 de junio, mientras que durante su ausencia las funciones delegadas quedarán en manos del ministro de Hacienda, Germán Ávila.