En plena alerta amarilla por nevadas intensas en la región cordillerana, la comunidad educativa de Río Negro se ha visto afectada con una suspensión de clases presenciales para este martes 28 de julio y la declaración de la emergencia climática en Bariloche.

La decisión que afecta a un gran número de estudiantes, docentes y vecinos de distintas localidades de la región busca reducir el riesgo en un contexto complejo de circulación.

Ante este escenario, las autoridades piden evitar los traslados que no sean indispensables hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Oficial | Suspenden las clases este martes y los alumnos tendrán un nuevo descanso en el calendario en estas provincias Shutterstock + Canva

Suspenden las clases por las intensas nevadas en Bariloche

El Consejo Escolar de Bariloche confirmó la suspensión de las actividades presenciales en los establecimientos bajo su jurisdicción debido al temporal de nieve y las dificultades para transitar.

La medida alcanza a las siguientes localidades :

San Carlos de Bariloche.

Dina Huapi.

Villa Mascardi.

Villa La Angostura.

Pilcaniyeu.

Pichi Leufu.

Corralito.

Ñirihuau.

Las autoridades indicaron que la situación continuará siendo evaluada de acuerdo con la evolución del tiempo y recomendaron seguir los comunicados oficiales.

Declaran la emergencia climática por la alerta amarilla de nevadas

En paralelo, el municipio de Bariloche declaró la emergencia climática para reducir al mínimo la circulación de vehículos particulares y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Entre las principales recomendaciones oficiales, se encuentran:

Evitar traslados que no sean de necesidad o emergencia.

Reducir la circulación mientras persistan las nevadas.

Facilitar el paso de ambulancias, bomberos y maquinaria vial.

El pedido del municipio a los trabajadores

Las autoridades también solicitaron a los empleados contemplar las dificultades para llegar a los lugares de trabajo y evitar descuentos o sanciones a quienes no puedan trasladarse por razones de seguridad.

Además, aconsejaron: