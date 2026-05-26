El supermercado más popular liquida Smarts TV de 50 pulgadas para el Mundial 2026: salen menos de $600.000 y se pueden pagar en cuotas Fuente: Shutterstock / IA

Con la llegada del Mundial 2026, muchas personas deciden renovar la TV de su casa para disfrutar los partidos con la mejor definición y para esta ocasión, el supermercado Coto lanzó una promoción más que interesante en Smarts TV.

En este sentido, el conocido supermercado puso en oferta Smart TV de 50 y 55 pulgadas a menos de $ 600.000, los cuales pueden abonarse en cuotas y con diferentes medios de pago.

Coto vende Smart TV en oferta para el Mundial: cómo conseguirlos

A través de su tienda online, el supermercado Coto puso a disposición de los clientes la siguiente oferta:

El supermercado más popular liquida Smarts TV de 50 pulgadas para el Mundial 2026: salen menos de $600.000 y se pueden pagar en cuotas Fuente: Shutterstock

Smart Tv Led BGH 50″ 4K B5024us6g Google Tv: $ 527.999,20 .

Smart Tv Led THS 55″ 4K Ths55uhd25gs Google Tv: $ 592.499,25 (exclusivo Comunidad).

Ambos dispositivos cuentan con definición de imagen 4K y son compatibles con aplicaciones como Netlflix, Youtube y Dinsey +, entre otras.

Cómo son los Smart en oferta

Dentro de las características que tiene cada uno de los modelos en promoción se encuentran:

Smart Tv Led BGH 50″ 4K B5024us6g Google Tv

Marca: BGH.

Smart TV con sistema Google TV integrado.

Pantalla LED de 50 pulgadas.

Resolución 4K Ultra HD.

Resolución de pantalla: 3840 x 2160 píxeles.

Frecuencia de refresco de 60 Hz.

Compatible con normas de video PAL-M/N, NTSC-M e ISDB-T.

Acceso a aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y más desde Google Play.

Compatible con Google Assistant y comandos por voz.

Chromecast integrado para transmitir contenido desde celulares y notebooks.

Diseño frameless con bordes reducidos.

Compatible con HDR10, Dolby Vision y HLG para mejorar colores y contraste.

Sonido Dolby Atmos y DTS Studio Sound.

Procesador MT9602 con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno.

Conectividad Wi-Fi Dual Band y Bluetooth 5.1.

4 puertos HDMI 2.1 y 2 entradas USB.

Puerto Ethernet y salida de audio óptica digital.

Función PVR y Timeshift para grabar y pausar TV en vivo.

Compatible con soporte VESA 200 x 200 mm.

El supermercado más popular liquida Smarts TV de 50 pulgadas para el Mundial 2026: salen menos de $600.000 y se pueden pagar en cuotas Fuente: Coto Digital

Smart Tv Led THS 55″ 4K Ths55uhd25gs Google Tv