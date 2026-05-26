En esta noticia

Con la llegada del Mundial 2026, muchas personas deciden renovar la TV de su casa para disfrutar los partidos con la mejor definición y para esta ocasión, el supermercado Coto lanzó una promoción más que interesante en Smarts TV.

En este sentido, el conocido supermercado puso en oferta Smart TV de 50 y 55 pulgadas a menos de $ 600.000, los cuales pueden abonarse en cuotas y con diferentes medios de pago.

Te puede interesar

Poner papel aluminio detrás del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Coto vende Smart TV en oferta para el Mundial: cómo conseguirlos

A través de su tienda online, el supermercado Coto puso a disposición de los clientes la siguiente oferta:

El supermercado más popular liquida Smarts TV de 50 pulgadas para el Mundial 2026: salen menos de $600.000 y se pueden pagar en cuotas Fuente: Shutterstock
El supermercado más popular liquida Smarts TV de 50 pulgadas para el Mundial 2026: salen menos de $600.000 y se pueden pagar en cuotas Fuente: Shutterstock
  • Smart Tv Led BGH 50″ 4K B5024us6g Google Tv: $ 527.999,20.
  • Smart Tv Led THS 55″ 4K Ths55uhd25gs Google Tv: $ 592.499,25 (exclusivo Comunidad).

Ambos dispositivos cuentan con definición de imagen 4K y son compatibles con aplicaciones como Netlflix, Youtube y Dinsey +, entre otras.

Te puede interesar

Colocar una cuchara en la ventana | Por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Cómo son los Smart en oferta

Dentro de las características que tiene cada uno de los modelos en promoción se encuentran:

Smart Tv Led BGH 50″ 4K B5024us6g Google Tv

  • Marca: BGH.
  • Smart TV con sistema Google TV integrado.
  • Pantalla LED de 50 pulgadas.
  • Resolución 4K Ultra HD.
  • Resolución de pantalla: 3840 x 2160 píxeles.
  • Frecuencia de refresco de 60 Hz.
  • Compatible con normas de video PAL-M/N, NTSC-M e ISDB-T.
  • Acceso a aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y más desde Google Play.
  • Compatible con Google Assistant y comandos por voz.
  • Chromecast integrado para transmitir contenido desde celulares y notebooks.
  • Diseño frameless con bordes reducidos.
  • Compatible con HDR10, Dolby Vision y HLG para mejorar colores y contraste.
  • Sonido Dolby Atmos y DTS Studio Sound.
  • Procesador MT9602 con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno.
  • Conectividad Wi-Fi Dual Band y Bluetooth 5.1.
  • 4 puertos HDMI 2.1 y 2 entradas USB.
  • Puerto Ethernet y salida de audio óptica digital.
  • Función PVR y Timeshift para grabar y pausar TV en vivo.
  • Compatible con soporte VESA 200 x 200 mm.
El supermercado más popular liquida Smarts TV de 50 pulgadas para el Mundial 2026: salen menos de $600.000 y se pueden pagar en cuotas Fuente: Coto Digital
El supermercado más popular liquida Smarts TV de 50 pulgadas para el Mundial 2026: salen menos de $600.000 y se pueden pagar en cuotas Fuente: Coto Digital

Smart Tv Led THS 55″ 4K Ths55uhd25gs Google Tv

  • Marca: THS.
  • Smart TV con sistema operativo Google TV.
  • Tecnología de pantalla LED.
  • Tamaño de pantalla: 55 pulgadas.
  • Resolución de video 4K Ultra HD.
  • Resolución de pantalla: 3840 x 2160 píxeles.
  • Frecuencia de refresco de 60 Hz.
  • Acceso a aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y más desde Google Play.
  • Compatible con Google Assistant y comandos por voz.
  • Chromecast integrado para transmitir contenido desde celulares, tablets o notebooks.
  • Conectividad Wi-Fi integrada.
  • Compatible con Bluetooth.
  • Entradas HDMI y puertos USB para conectar consolas, reproductores y dispositivos externos.
  • Compatible con contenido HDR para mejorar contraste y calidad de imagen.
  • Diseño moderno con marcos reducidos.
  • Sonido optimizado para películas, series y videojuegos.
  • Sintonizador digital integrado para TV abierta.