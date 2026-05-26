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Con la llegada del Mundial 2026, muchas personas deciden renovar la TV de su casa para disfrutar los partidos con la mejor definición y para esta ocasión, el supermercado Coto lanzó una promoción más que interesante en Smarts TV.
En este sentido, el conocido supermercado puso en oferta Smart TV de 50 y 55 pulgadas a menos de $ 600.000, los cuales pueden abonarse en cuotas y con diferentes medios de pago.
Coto vende Smart TV en oferta para el Mundial: cómo conseguirlos
A través de su tienda online, el supermercado Coto puso a disposición de los clientes la siguiente oferta:
- Smart Tv Led BGH 50″ 4K B5024us6g Google Tv: $ 527.999,20.
- Smart Tv Led THS 55″ 4K Ths55uhd25gs Google Tv: $ 592.499,25 (exclusivo Comunidad).
Ambos dispositivos cuentan con definición de imagen 4K y son compatibles con aplicaciones como Netlflix, Youtube y Dinsey +, entre otras.
Cómo son los Smart en oferta
Dentro de las características que tiene cada uno de los modelos en promoción se encuentran:
Smart Tv Led BGH 50″ 4K B5024us6g Google Tv
- Marca: BGH.
- Smart TV con sistema Google TV integrado.
- Pantalla LED de 50 pulgadas.
- Resolución 4K Ultra HD.
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160 píxeles.
- Frecuencia de refresco de 60 Hz.
- Compatible con normas de video PAL-M/N, NTSC-M e ISDB-T.
- Acceso a aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y más desde Google Play.
- Compatible con Google Assistant y comandos por voz.
- Chromecast integrado para transmitir contenido desde celulares y notebooks.
- Diseño frameless con bordes reducidos.
- Compatible con HDR10, Dolby Vision y HLG para mejorar colores y contraste.
- Sonido Dolby Atmos y DTS Studio Sound.
- Procesador MT9602 con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno.
- Conectividad Wi-Fi Dual Band y Bluetooth 5.1.
- 4 puertos HDMI 2.1 y 2 entradas USB.
- Puerto Ethernet y salida de audio óptica digital.
- Función PVR y Timeshift para grabar y pausar TV en vivo.
- Compatible con soporte VESA 200 x 200 mm.
Smart Tv Led THS 55″ 4K Ths55uhd25gs Google Tv
- Marca: THS.
- Smart TV con sistema operativo Google TV.
- Tecnología de pantalla LED.
- Tamaño de pantalla: 55 pulgadas.
- Resolución de video 4K Ultra HD.
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160 píxeles.
- Frecuencia de refresco de 60 Hz.
- Acceso a aplicaciones como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y más desde Google Play.
- Compatible con Google Assistant y comandos por voz.
- Chromecast integrado para transmitir contenido desde celulares, tablets o notebooks.
- Conectividad Wi-Fi integrada.
- Compatible con Bluetooth.
- Entradas HDMI y puertos USB para conectar consolas, reproductores y dispositivos externos.
- Compatible con contenido HDR para mejorar contraste y calidad de imagen.
- Diseño moderno con marcos reducidos.
- Sonido optimizado para películas, series y videojuegos.
- Sintonizador digital integrado para TV abierta.