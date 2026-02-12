El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán una fuerte tormenta. Las lluvias alcanzarán los 20 milímetros acumulados y vientos inestables. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal a la provincia de Tucumán. La tormenta llegó este miércoles, con fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua, que alcanzó los 14 milímetros acumulados. El SMN anticipó que las malas condiciones continuarán hasta el domingo 15, con tormentas aisladas y acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros. El Servicio Meteorológico anticipó que las lluvias llegarán a Buenos Aires el sábado 14, avanzando desde el sur hacia el noreste. Las tormentas se concentrarán durante la noche y madrugada del domingo, dando paso a una jornada mayormente nublada, con temperaturas que podrían alcanzar los 27°C. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: