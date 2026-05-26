Gennial, un estudio de producción y laboratorio tecnológico fundado en Argentina, anunció a mediados de mayo su lanzamiento oficial junto a un acuerdo para utilizar Seedance 2.0, el modelo de generación de video con inteligencia artificial (IA) desarrollado por ByteDance —la empresa matriz de TikTok— que se convirtió en uno de los temas más comentados del año.

Con este acuerdo, Gennial se posiciona como el primer estudio de Latinoamérica en acceder a la utlización del modelo.

El impacto de la IA Seedance

Seedance 2.0 se lanzó en febrero y en poco más de una semana sus videos invadieron redes como TikTok, Instagram y X. Los clips hiperrealistas —con escenas tan llamativas como una pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt generada con pocas líneas de texto— inundaron las plataformas y abrieron un debate sobre la verosimilitud de las imágenes en la era de la IA generativa. El fenómeno fue comparado en la industria con el impacto que tuvo DeepSeek meses atrás: otra tecnología china que llegó para redefinir lo que se creía posible.

Gennial integra ese modelo dentro de Muses, su plataforma propia construida desde cero, que conecta más de 60 agentes de IA especializados para automatizar el ciclo completo de producción narrativa: desarrollo de personajes, guiones episódicos, generación de imágenes, voces, video y versiones en múltiples idiomas.

El sistema está diseñado para producir a un 10 por ciento del costo de la industria tradicional, comprimiendo semanas de trabajo en horas. Uno de los problemas que resuelve de forma directa es la continuidad narrativa: mantener la coherencia visual y dramática de personajes y locaciones a lo largo de múltiples episodios, algo que los generadores de inteligencia artificial convencionales aún no logran.

Una startup con equipo experimentado

Gennial fue fundada por Adrián Garelik —guionista y productor con créditos en Netflix, Disney y HBO, y fundador de Flixxo— y Matías Albaca, responsable de toda la arquitectura técnica de Muses. El equipo se completa con Ana Alderete Roberts, con paso por Paramount, Disney y Fox, como CMO, y Pedro Levati como director creativo.

Lejos de ser una prueba de concepto, Gennial ya opera Historias Infinitas, su canal de contenido infantil en YouTube, con más de 350.000 suscriptores y 18 millones de reproducciones, y trabaja con marcas argentinas creando personajes y universos narrativos para redes sociales. Todo, producido con el mismo sistema que ahora ofrecen a clientes globales.