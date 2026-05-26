El mercado sigue leyendo el mismo mapa, pero empieza a cambiar el orden de las prioridades: lo que hoy domina no es la guerra en sí misma, sino sus efectos en el tiempo y la forma en que esa persistencia reconfigura precios relativos a escala global.

El petróleo continúa siendo el epicentro de toda la dinámica, no solo como commodity sino como la variable macro que ordena el resto del sistema. La evidencia es clara: la presión sobre los break-evens ya no se limita al corto plazo, sino que se empieza a filtrar hacia horizontes intermedios, mientras que la curva de yields norteamericana absorbe esta nueva realidad con un desplazamiento simultáneo en sus tramos cortos y largos.

Este movimiento no es neutral: implica una recalibración del costo del capital a nivel global, con efectos que ya se empiezan a sentir en valuaciones, flujos y condiciones financieras. El mercado, en esta instancia, sigue reaccionando de manera bastante lineal, cargando inflación donde ve petróleo en alza, sin detenerse demasiado en las implicancias dinámicas que ese mismo shock puede generar más adelante.

En este contexto, la presión sobre la parte corta de la curva americana es el reflejo más inmediato de un mercado que ve inflación en el corto plazo y la pricea agresivamente.

Pero lo relevante no es eso, sino que esta presión ya empieza a contaminar la parte larga, donde aparece una prima inflacionaria de mayor duración que no estaba en el radar inicial del conflicto. El quiebre de niveles en la tasa a 30 años no es anecdótico: es la señal de que el mercado empieza a considerar que el shock puede ser más persistente de lo previsto .

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Sin embargo, esta lectura sigue siendo parcial. El petróleo, cuando se sostiene en niveles elevados, deja de ser simplemente un fenómeno inflacionario y pasa a operar como un impuesto global, afectando ingresos, márgenes y decisiones de inversión . En combinación con tasas más altas en toda la curva, el resultado natural no es inflación sostenida, sino una desaceleración progresiva de la actividad. Esa transición, de inflación a enfriamiento, todavía no está reflejada en precios.

Si uno mira el complejo de commodities en su totalidad, la conclusión es que nada esencial ha cambiado: el petróleo sigue marcando el ritmo y el resto de los activos se ordena en función de ese shock. Los metales preciosos, con su carry negativo, quedan atrapados en un entorno de tasas cortas más altas que encarece su costo de oportunidad, mientras que los agrícolas comienzan a capturar el impacto del encarecimiento energético vía costos y restricciones de oferta.

Es decir, el shock de oferta se amplifica, pero siempre con el petróleo como variable dominante. En la medida en que esta dinámica se sostenga, el contagio hacia expectativas inflacionarias de mediano plazo será inevitable, extendiendo el alcance del fenómeno más allá del corto plazo. Pero, nuevamente, ese es solo el primer round del ajuste.

Donde esta divergencia se vuelve más evidente es en el equity global. Existe hoy una fractura muy clara entre el segmento tecnológico norteamericano y el resto del mercado . El rally del Nasdaq no responde al mismo set de variables que condiciona al resto de los activos: está apalancado en un shock de productividad asociado a la inteligencia artificial que, por ahora, opera como un driver autónomo.

El resto del equity, en cambio, enfrenta un escenario mucho más hostil: energía cara, tasas elevadas y condiciones financieras más restrictivas. Esto explica la underperformance reciente y, más importante aún, sugiere que el mercado está empezando a bifurcarse entre un núcleo muy específico de crecimiento estructural y un universo más amplio condicionado por el ciclo macro. Esa divergencia no puede sostenerse indefinidamente si el shock petrolero persiste.

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El punto crítico, entonces, no es lo que el mercado está priceando hoy, sino lo que todavía no está dispuesto a pricear. El cierre de facto del Estrecho de Ormuz introduce un componente de persistencia que transforma completamente la naturaleza del shock.

Mientras ese canal siga activo, el petróleo deja de ser un evento y pasa a ser un paradigma. Y, bajo ese espectro, el endurecimiento simultáneo de tasas cortas y largas a nivel global configura un tightening sincronizado que inevitablemente termina afectando la actividad.