El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un frente de tormentas que traerán un diluvio histórico con lluvias acumuladas de 53 milímetros y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora durante el fin de semana. El SMN emitió una alerta roja por la llegada de fuertes precipitaciones durante el fin de semana a las provincias de Misiones, Chaco y Formosa. Las lluvias llegarán para calmar la ola de calor de hasta 30° que golpea la provincia. Se espera que la tormenta se haga presente durante la mañana del sábado 14 con cerca de 34 milímetros acumulados. Las precipitaciones se extenderán al domingo 15 y estarán acompañadas de ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. El diluvio también afectará la provincia de Chaco con lluvias menos intensas, pero durante dos días seguidos. Durante el fin de semana se acumularán 13 milímetros acumulados con fuerte actividad eléctrica y temperaturas que oscilarán entre los 32° y 23°. El Servicio Meteorológico informó que el temporal también se extenderá a la provincia de Formosa con lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 36 kilómetros por hora durante el fin de semana. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: