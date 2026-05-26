El boom del pádel llega a la zona sur con un megaproyecto de u$s 5 millones

La cadena española Meliá Hotels International continúa consolidando su estrategia de crecimiento en la Argentina. Ahora apuesta por la Costa Atlántica, donde desarrollará su primer hotel en Costa del Este junto al grupo local Almarena . La apertura está prevista para diciembre de 2027.

El proyecto demandará una inversión de aproximadamente u$s 18 millones y estará ubicado frente al mar. El complejo operará bajo la marca “Inside by Meliá”, uno de los segmentos lifestyle de la cadena española.

La llegada a esa localidad había sido anticipada el año pasado por Víctor Donmez, managing director para Latam de la cadena, en una entrevista con El Cronista. En ese momento, el ejecutivo había adelantado que la compañía proyectaba sumar siete nuevos hoteles en el país en los próximos cinco años, como parte de un plan de inversión superior a los u$s 200 millones.

Cómo será el hotel en Costa del Este

El complejo tendrá 102 habitaciones y 60 branded residences. Además, contará con un salón para eventos con capacidad para entre 300 y 400 personas. “La idea es apuntar a un segmento todavía poco desarrollado en la Costa atlántica, como es el corporativo, y extender la actividad más allá de la temporada de verano”, explicó Juan Ignacio Politi, CEO de Almarena, en diálogo con El Cronista.

El desarrollo tendrá cerca de 10.000 metros cuadrados cubiertos y otros 2500 m2 de espacios descubiertos. Las habitaciones tendrán un promedio de entre 33 y 34 m2.

Entre las amenities previstas habrá spa, propuestas gastronómicas y áreas comunes . Según estimaron desde la empresa, la construcción y operación del proyecto generará entre 250 y 300 puestos de trabajo directos e indirectos.

Fuente: Archivo Fuente: Archivo

Los últimos movimientos de Meliá

El desembarco en Costa del Este se suma a una serie de movimientos que la cadena viene realizando en la Argentina desde el año pasado. El primero fue Casa Lucía, el hotel que funciona en el ex Sofitel de la calle Arroyo y que pasó a manos de la compañía española en marzo de 2025.

Con esa operación, el establecimiento se convirtió en el primer The Meliá Collection de América latina y marcó además la salida de Único Hotels del país, firma que hasta entonces estaba a cargo de la gestión. La propiedad pertenece a Diego Mazer y Marcelo Wodolarsky, socios de Hotel Arroyo.

La expansión local continuó en septiembre de 2025 con la incorporación del Alejandro I, de Salta, a la red Affiliated by Meliá. El establecimiento se transformó en uno de los primeros afiliados corporativos de la cadena en el norte argentino y pasó a formar parte de la estrategia de sumar hoteles ya operativos bajo distintas marcas del grupo.

Un mes más tarde, la hotelera anunció The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez, un complejo de lujo que se desarrollará dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche. El emprendimiento tendrá 99 habitaciones, 48 residencias privadas y un espacio de 500 m2 para eventos sociales y corporativos.

En ese momento, Celia Reyes Sarmiento, Head of Development LATAM de Meliá Hotels International, aseguró que la Argentina se había convertido en uno de los mercados más relevantes para la expansión regional del grupo y uno de los países donde más creció la compañía durante el último año.

La compañía también tiene en marcha Gran Meliá Ushuaia , uno de sus proyectos de lujo previstos para la Patagonia y cuya apertura está proyectada para 2028.

A nivel global, Meliá cuenta con más de 360 hoteles y más de 93.000 habitaciones. En la Argentina, opera propiedades como Casa Lucía, Gran Meliá Iguazú, Meliá Recoleta Plaza, Almarena Puerto Retiro y Almarena Madero Urbano, Affiliated by Meliá, entre otros.