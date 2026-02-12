El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica roja por la llegada de un diluvio histórico con cerca de X milímetros de lluvias acumuladas. Las intensas tormentas con nubes negras traerán ráfagas de viento que alcanzarán los X kilómetros por hora y se prolongarán a lo largo de 48 horas La tormenta golpeará el norte argentino durante la madrugada del viernes 13. Las provincias afectadas serán las siguientes: Las precipitaciones se harán presentes durante la mañana del viernes con vientos inestables. El mal clima traerá intensa actividad eléctrica durante las primeras horas del día junto con una caída acumulada de 45 milímetros. Para el sábado 14 se espera que las ráfagas alcancen los 33 kilómetros por hora hasta la tarde, en donde las condiciones mejorarán y darán paso a una noche despejada con mínimas de 17°. La provincia de Jujuy vivirá un diluvio durante el viernes 13 con un acumulado de caída de agua de 41 milímetros y temperaturas que oscilen entre los 24° y 17°. Para el sábado 14 las precipitaciones continuarán, pero serán más leves con 14 milímetros acumulados y vientos sentido noroeste. En Misiones el clima también será inestable durante gran parte del fin de semana con abundante caída de agua. Las precipitaciones ayudarán a calmar el sofocante calor que experimenta la provincia. Las lluvias llegarán durante el viernes 13 y continuarán hasta el domingo con sensaciones térmicas de entre 30° y 24°. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad: