Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como lluvias torrenciales, tormentas fuertes y posible caída de granizo. Estos fenómenos impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este miércoles y jueves. En particular, el fenómeno de tormentas con posible caída de granizo afectará a regiones de las provincias de: Para la zona en alerta amarilla, el SMN indica que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.