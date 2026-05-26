Me alegra ver que no soy la única que se pregunta cuándo los mercados de valores recibirán el mensaje de los bonos de que no todo está bien en el mundo.

Hay que reconocer que los rendimientos más altos están sacudiendo un poco a las acciones. Solo hay que mirar más allá del S&P 500 y un poco por debajo de su superficie. Esto es obvio incluso para quienes tienen un optimismo admirable e infatigable sobre la clase de activos — una tribu que incluye a Max Kettner y al resto del equipo de multiactivos de HSBC, que lleva un tiempo promoviendo una sobreponderación “tácticamente máxima” en acciones.

Fue una apuesta acertada, pero en una nota la semana pasada, HSBC señaló que los rendimientos más altos están efectivamente “afectando negativamente” en los activos de riesgo. Las ganancias del S&P 500 han estado muy concentradas en torno al tema de la IA, mientras que la versión de igual ponderación del índice se mantiene plana desde febrero. Los analistas agregan que los bordes más sensibles del mercado han demostrado ser vulnerables a los rendimientos: “Las acciones estadounidenses de alto beta y momentum cayeron más de un 18 por ciento entre el 13 y el 19 de mayo, cuando el bono del Tesoro a 10 años se vendió masivamente. Las acciones de alto beta y de mercados emergentes también se han visto claramente afectadas. En el crédito observamos una dinámica similar.”

Esto es cierto, pero solo marginalmente. El apetito por el riesgo en términos generales ha demostrado ser resistente al reciente ascenso de los rendimientos de los bonos. Basta mirar los documentos de la oferta pública inicial de SpaceX (si se anima). Y en apenas los últimos días, el S&P 500 se ha ampliado notablemente, con el índice de igual ponderación superando al ponderado por capitalización, una señal de que el apetito por el riesgo está aumentando.

A los inversores se les ofrece una elección entre concentrarse en la amenaza de la inflación y el peso aplastante de los costos del servicio de la deuda en los mercados desarrollados (considérese, para empezar, un posible incremento de £15.000 millones en los costos del servicio de la deuda del Reino Unido en este ejercicio fiscal), o enfocarse en cambio en las perspectivas de una pronta reapertura del estrecho de Ormuz y un auge de la IA que no se detiene hasta que haya centros de datos en el espacio y un crecimiento permanentemente mayor de la productividad de vuelta en la Tierra. Prefieren el lado brillante.

¿Quién puede culparlos? El optimismo ha sido el lugar indicado durante años. Nuestros colegas de Absolute Strategy Research señalan que el S&P 500 más que se duplicó desde octubre de 2022. Ha subido un 900 por ciento desde la gran crisis financiera (lo verifiqué dos veces para asegurarme de que no es un error tipográfico).

Quizás los mercados de valores están llenos de “dinero tonto” y mientras ese dinero siga ingresando al mercado — especialmente en forma de productos pasivos que replican índices — todo irá bien. Todo se trata de flujos, no de fundamentos. Esta es la opinión del vendedor en corto Carson Block, a quien entrevisté la semana pasada. No pretende ser una crítica a los inversores desinformados. El dinero tonto luce bastante inteligente ahora mismo.

Pero ¿y si el auge de la IA decepciona, aunque sea un poco? ¿O si el estrecho permanece cerrado durante el verano, lo que empuja tanto la inflación como las tasas al alza? Entonces resultará que hemos estado disfrutando del último hurra del mercado alcista. Como señaló mi colega Tej Parikh el fin de semana, en el pasado, las oleadas de grandes OPI han tendido a coincidir con los picos del mercado, cuando la oferta de acciones comienza a crecer más rápido que la demanda. Y estamos viviendo exactamente esa oleada ahora.

Esto dice Ian Harnett, estratega de Absolute Strategy Research:

Identificar el pico de los mercados de renta variable es, potencialmente, mucho más difícil que identificar los mínimos de los mercados bajistas. Dado que las acciones son variables nominales y están vinculadas con el crecimiento de las ganancias “nominales”, tienden naturalmente al alza. Esto, casi por definición, hace que los picos de los mercados alcistas sean más difíciles de identificar — especialmente de antemano — y especialmente porque suelen intervenir varios “catalizadores de reversión” clave.

El S&P 500 subió un 900 por ciento desde la gran crisis financiera. Bloomberg

Las acciones están caras ahora mismo por cualquier métrica y la participación minorista es elevada — ambos factores generan inquietud, pero no representan catalizadores de reversión. Las valuaciones no ayudan a determinar el momento del mercado y la demanda minorista necesita una razón para caer. ¿Cuál podría ser el detonante? Por definición, el mercado no lo verá venir; si lo viera, ya estaría incorporado gradualmente en los precios. ¿Un evento cibernético? ( El modelo de IA Mythos de Anthropic sigue apareciendo en mis conversaciones con inversores y responsables de políticas .) ¿Un ascenso parabólico en los precios de la energía? Elija una carta, cualquier carta.

Sin embargo, algo de lo que podemos estar seguros es que el endurecimiento de la política monetaria y fiscal hará que el mercado sea más sensible a sorpresas negativas inesperadas. Harnett nuevamente:

Dado que los dos factores clave que sostienen a las acciones son el sólido crecimiento de las ganancias y el apoyo continuo de los efectos rezagados de una política monetaria (y fiscal) más laxa sobre la liquidez, estas son las áreas de donde tendrá que provenir la debilidad. No es una coincidencia, en nuestra opinión, que la burbuja tecnológica estallara dentro de los 12 meses posteriores a la suba de tasas en Estados Unidos en 1999, en respuesta al alza en los precios de las materias primas.

La pelota está en tu cancha, Kevin Warsh.