Gabriel Lopetegui fue director ejecutivo de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri.

Economista graduado en la Universidad Nacional de La Plata y con estudios de posgrado en el CEMA, desarrolló gran parte de su carrera en el FMI, donde trabajó durante casi dos décadas en distintas áreas y misiones internacionales.

También fue miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina y cumplió funciones en la Secretaría de Finanzas de la Nación, participando de distintos procesos vinculados a la política económica y financiera del país.

Tras su paso por la gestión pública, hoy se desempeña como consultor en Washington, aportando una mirada privilegiada sobre la relación entre la Argentina, los organismos multilaterales y los desafíos económicos globales.