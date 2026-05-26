Chacarita no se detiene. En esa mutación constante que vive el barrio, donde las persianas metálicas ceden paso a la vanguardia foodie, acaba de consolidarse una propuesta que esquiva el artificio para centrarse en lo que verdaderamente importa: el producto. Se trata de Silvino, la nueva apuesta de Gaspar Natiello y el equipo detrás de hits como Madre Rojas, Sifón y Ostende .

Gaspar Natiello, chef de Silvino. Silvino - Chacarita

Ubicado en la mítica esquina de Guevara 421 —donde antes la mística la ponía Sede Central de Whisky—, Silvino nace como un homenaje a la hospitalidad de antaño. Es, en esencia, un bistró que busca recuperar el espíritu de la mesa compartida, pero con el “know-how” de una gestión que entiende perfectamente el mercado actual: calidad técnica, precios amigables y una atmósfera que te hace sentir local desde la primera copa.

Silvino y su cocina disloca: el nuevo imperdible gastronómico de Chacarita. Silvino - Chacarita

No es casualidad que la propuesta funcione. Detrás del menú está la mano de Natiello, un experto en el manejo de la cocina de mar (herencia de su paso por Ajo Negro y Sarasa Negro) y un obsesivo de los puntos de cocción. Junto a los socios Juan Manuel Boetti Bidegain, Roberto Cardini y Gonzalo Fleire, han logrado transformar un espacio pequeño en un refugio de diseño inteligente, donde las sillas Thonet y la iluminación tenue conviven con una cocina a la vista que no esconde nada.

Qué probar en Chacarita para vivir una experiencia foodie de alto nivel

Silvino y su cocina disloca: el nuevo imperdible gastronómico de Chacarita. silvino

La carta de Silvino es corta, dinámica y estacional, lo cual garantiza frescura y, sobre todo, una rotación que invita a volver. La experiencia fluye entre clásicos reversionados con una vuelta de tuerca contemporánea.

Los imperdibles:

El paté de pollo con dulce de peras es una declaración de principios sobre el equilibrio de sabores. Con sabor intenso a pollo, a los pickles, a la mermelada.

Los langostinos con pan de maíz.

Manteca de bagna cauda que acompaña la panera.

Cerdo agridulce. Reminiscencia de colonias francesas. Están ahí los sabores del banh mi.

El hit: Si hay un plato que ya está dando que hablar en redes es “la parte rica del flan”. Una interpretación lúdica y técnica del postre nacional que sale relleno de un cremoso de dulce de leche.

En un contexto donde la oferta gastronómica a veces se pierde en el decorado, Silvino apuesta por la calidez humana y la ejecución impecable. Es, en definitiva, una mesa conocida en un barrio que siempre tiene algo nuevo para contar.

Silvino y su cocina disloca: el nuevo imperdible gastronómico de Chacarita. Silvino - Chacarita

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