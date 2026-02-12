El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por una intensa actividad eléctrica que provocará fuertes tormentas en gran parte del país, afectando principalmente a 12 provincias. Se prevén lluvias intensas con acumulados que superarán los 20 milímetros y vientos inestables. El Servicio Meteorológico informó que el temporal llegará este jueves a varias provincias, con episodios de abundante caída de agua, actividad eléctrica y ráfagas de viento. En algunas regiones el mal tiempo se prolongará hasta el sábado a la noche, mientras que en otras se extenderá hasta la próximo semana. El SMN detalló cómo será la evolución del temporal en cada región: El Servicio Meteorológico anticipó que las lluvias llegarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 15. Las tormentas se concentrarán durante la madrugada, dando paso a una jornada mayormente nublada, con temperaturas que podrían alcanzar los 27°C. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: