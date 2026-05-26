En esta noticia El acuerdo con el Gobierno nacional por la coparticipación

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, estuvo este martes en El Cronista Stream, donde habló sobre la emisión de deuda de CABA y el acuerdo con el Gobierno nacional por la coparticipación.

La Ciudad de Buenos Aires cerró la mejor colocación de deuda de su historia . El pasado 6 de mayo emitió la Serie 14 del Bono Tango por u$s 500 millones a 10 años de plazo, con una tasa de 7,375%, según confirmó el Ministerio de Hacienda porteño.

“Salimos a buscar u$s 500 millones y nos ofrecieron 3.000”, dijo Jorge Macri, al señalar que la demanda multiplicó por seis la oferta original, lo que permitió al distrito negociar condiciones más favorables que en emisiones anteriores.

La colocación anterior, realizada en noviembre de 2025, también se había hecho en Wall Street pero a una tasa de 7,8%, casi medio punto por encima de la obtenida ahora.

Macri atribuyó el resultado a la trayectoria financiera del distrito: “La Ciudad tiene un prestigio ya de cumplimiento muy alto. Los bonos Tango siempre cotizan muy bien, el mercado los busca, los buscan muchos los inversores locales, los buscan los inversores internacionales".

El cupón del nuevo bono cotiza a 7,05%, aunque la paridad arroja una tasa efectiva de 7,375%. Macri destacó que ese rendimiento lo coloca al nivel de los emisores privados mejor posicionados del mercado. “Es una tasa muy baja, equiparable a los privados que mejor cotizan”, afirmó.

El plazo de vencimiento también resultó determinante en la estrategia. “Con un maturity muy alto, o sea, con un tiempo muy grande, nos permite reperfilar muy bien la deuda en todos los próximos años", explicó Macri. La estructura de 10 años descomprime vencimientos que se habían acumulado en el corto plazo.

Con los fondos recaudados la Ciudad cubrirá necesidades de deuda de 2026 y 2027, y reunirá recursos para pagar vencimientos del 16 de junio de este año y del próximo, de u$s 300 millones cada uno.

Una familia tipo, integrada por una pareja con dos hijos, debe tener un ingreso de $ 2.342.860,81 para ser de clase media.

“Nos había quedado mucha deuda concentrada el año pasado, y esto nos permitió ordenar la deuda en los próximos 10 años de manera muy ordenada”, señaló Macri.

Con los vencimientos de los próximos dos años ya cubiertos, el riesgo electoral de 2027 quedó despejado en materia financiera. “Ya corrimos ese problema del medio”, afirmó Macri en referencia a los vencimientos que podrían haber coincidido con el ciclo de las presidenciales.

El jefe de gobierno porteño anunció que en los próximos días saldrá a buscar financiamiento adicional en el mercado local . “Probablemente vayamos a mercado con 150, el equivalente a u$s 150 millones o $ 150.000 millones, dependiendo de cómo definamos exactamente el monto”, precisó.

La elección del mercado doméstico responde a condiciones de liquidez favorables. “Los bancos están muy líquidos, sobre todo en dólares”, explicó Macri. Como antecedente, mencionó que YPF ya tomó deuda corta en dólares localmente a tasas reducidas.

“Hay liquidez, así que queremos aprovecharla para seguir haciendo buenas obras en la ciudad de Buenos Aires, como estamos haciendo”, concluyó.

El acuerdo con el Gobierno nacional por la coparticipación

En paralelo a la operación de deuda, el Gobierno Nacional le canceló a la Ciudad $ 813.000 millones en concepto de coparticipación.

El monto corresponde a fondos que Nación había venido transfiriendo por debajo de lo comprometido entre junio del año pasado y marzo de este año.

Macri explicó que el distrito aceptó esperar. “El Gobierno Nacional nos pidió tiempo, fue pagando un poco menos mes a mes. Nosotros le dijimos que teníamos capacidad financiera de acompañar”, relató.

La condición que puso la Ciudad fue recuperar el equilibrio para mayo. “Necesitábamos para mayo de este año tener las cuentas de nuevo ordenadas. Y se cumplió”, afirmó.

El pago se instrumentó mediante bonos que cotizan a la par, es decir, al 100% de su valor nominal. “Son los bonos con los que le pagan a los mismos bancos, es un revolving razonable”, describió Macri, quien equiparó la operación a un pago en efectivo.

El jefe de gobierno subrayó que la deuda cancelada no incluye el reclamo histórico contra la gestión kirchnerista. “Esto es importante aclararlo”, enfatizó. Ese pasivo, generado por recortes a la coparticipación durante la administración de Alberto Fernández, asciende a más de u$s 6.000 millones según la Ciudad.

“Si nos pagaran esa deuda en serio, podríamos hacer una baja de impuestos muy agresiva, además de otras varias cosas. Pagaríamos cuatro líneas F. Imaginate la dimensión de la deuda que generó el kirchnerismo con esta ciudad", graficó Macri.

A pesar de la deuda pendiente, el jefe de gobierno describió un vínculo fluido con las autoridades nacionales. “Estamos trabajando bien con el ministro Caputo, con Guillermo Francos como ministro del Interior, con el Presidente”, enumeró. Y señaló que la coordinación abarca también Seguridad, Salud, Educación y Capital Humano. “Hoy estamos en una buena sintonía de gestión”, concluyó.