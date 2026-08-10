Se viene una intensa ola polar: llega un marcado descenso de las temperaturas que durará muchos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio marcado en las condiciones del tiempo para los próximos días en el noroeste argentino. Después de jornadas con temperaturas más agradables, varias localidades de la región tendrán un descenso significativo, principalmente durante las primeras horas del día.

Las temperaturas mínimas serán las protagonistas del período, con registros que en algunas capitales estarán cerca de los 2 °C o 3 °C. Las máximas también bajarán y se mantendrán moderadas durante buena parte de la semana, aunque habrá una recuperación parcial hacia el jueves y viernes.

El frío llegará con fuerza a Catamarca y Jujuy

En Catamarca, el descenso será especialmente perceptible entre martes y miércoles, cuando la mínima llegará a 5 °C. Durante esos días, las máximas rondarán los 14 °C y 15 °C, mientras que hacia jueves y viernes subirán hasta los 17 °C. No se esperan lluvias, aunque el cielo permanecerá con nubosidad.

Todo el país estará marcado por un descenso de temperaturas esta semana (Fuente: Imagen creada con ChatGPT). Imagen creada con ChatGPT

Jujuy tendrá un cambio todavía más brusco después de una jornada con una amplitud térmica considerable. Esta semana las mínimas oscilarán entre 4 °C y 5 °C y las máximas entre 12 °C y 18 °C, con los valores más elevados hacia jueves y viernes. Solo para el miércoles aparece una probabilidad de precipitaciones del 10%.

La Rioja y Salta también tendrán varios días de temperaturas bajas

En La Rioja, el descenso se profundizará progresivamente hasta el miércoles, cuando se esperan 3 °C de mínima y 13 °C de máxima. Luego habrá una recuperación moderada, pero el termómetro continuará lejos de los valores registrados durante las jornadas más templadas: jueves y viernes tendrán registros de entre 6 °C y 17 °C, sin lluvias previstas.

Salta también tendrá un fuerte contraste térmico: las mínimas permanecerán entre 4 °C y 5 °C durante buena parte de la semana, mientras que las máximas estarán entre 11 °C y 15 °C de lunes a miércoles y llegarán a 18 °C jueves y viernes. Para el miércoles por la noche se prevé apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana

El comienzo de la semana estará marcado por el frío en el AMBA, con un lunes que tendrá una mínima cercana a los 4 °C en la Ciudad de Buenos Aires y una máxima de apenas 12 °C. El martes continuará con temperaturas bajas, cielo parcialmente nublado y registros de entre 6 °C y 12 °C, mientras que en algunas zonas del conurbano las marcas podrían ser incluso inferiores, especialmente durante las primeras horas del día.

Hacia el miércoles se espera un leve ascenso de las temperaturas mínimas, que llegarían a 8 °C, aunque la máxima se mantendría en torno a los 12 °C. Además, aumenta la nubosidad y existe posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde o la noche. Para jueves y viernes, el cielo permanecería mayormente nublado, con temperaturas máximas moderadas y sin señales de un cambio marcado hacia un ambiente más templado.