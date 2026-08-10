A partir del lunes 10 de agosto de 2026, esta amplia zona del país enfrentará una seguidilla de lluvias y tormentas que se extenderá por tres jornadas, con su punto más intenso el martes y acumulados que podrían derivar en inundaciones repentinas.

Se viene el tormentón de agosto

El estado de Michigan, con el área de Detroit y la región de los Grandes Lagos como epicentro, enfrentará un temporal a causa de un frente que avanza sobre el norte del país e ingresa a la región de los Grandes Lagos, cargado de humedad.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) de la NOAA anticipa lluvias de moderadas a fuertes cada vez más probables sobre el Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos a comienzos de esta semana, con el foco desplazándose hacia el Valle del Ohio superior hacia el martes.

Ese escenario favorece el desarrollo de tormentas sucesivas, con lluvias que pueden volverse intensas en cuestión de horas y generar problemas de anegamiento en las zonas más vulnerables.

El estado de Michigan enfrentará una seguidilla de lluvias y tormentas que se extenderá por tres jornadas. INMET / Composición con Canva

Fuertes lluvias y ráfagas de viento durante 72 horas seguidas

El episodio es una sucesión de jornadas con tormentas y probabilidad creciente de lluvia. Según el pronóstico para el área de Detroit, en el corazón de la región:

Lunes 10 de agosto: alrededor de 45% de probabilidad de lluvias y tormentas, con el ambiente que empieza a inestabilizarse. Máximas cercanas a los 29 °C.

Martes 11 de agosto: la probabilidad trepa al 75%, en el tramo más activo del temporal, con máxima en torno a los 27 °C.

Miércoles 12 de agosto: se mantiene en torno al 45%, con lluvias en retirada gradual.

Hacia el jueves, las probabilidades bajan de forma marcada (en torno al 20%), lo que marcaría el final del episodio más intenso.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por la tormenta?

El foco principal está en el sureste de Michigan, con el área metropolitana de Detroit entre las más comprometidas, y en general en toda la franja de los Grandes Lagos. Hacia el martes, el eje de las lluvias más intensas se desplaza hacia el Valle del Ohio superior, por lo que estados vecinos también pueden verse alcanzados.