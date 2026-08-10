En esta noticia De la frustración a la solución, el origen de TripWip

La mayor plataforma de alquiler de autos de América latina acaba de cerrar una ronda de inversión semilla por u$s 4,2 millones.

Se trata de TripWip, una startup de origen uruguaya, fundada en 2023 por Juan Manuel Pancic (CEO) y Juan Andrés Vico (CTO), que busca facilitar el alquiler de vehículos entre particulares de América Latina.

“Es una noticia importante y, sobre todo, una validación fuerte en un contexto donde el venture capital en la región viene mucho más selectivo que hace unos años”, aseguró Pancic.

“La apuesta es multiplicar por seis el volumen de negocio en los próximos 24 meses, entre nueva expansión geográfica y más inversión en tecnología”, agregó.

Buena parte de la inversión se destinará a expandir su operación en la Argentina, un mercado que -al día de hoy- ya concentra el 32% de la operación regional de TripWip, con más de 1000 autos publicados y más de 22.000 días de alquiler acumulados.

Tras la nueva inyección de capital, TripWip elevó a u$s 5,6 millones los fondos captados desde su creación, distribuidos en tres rondas privadas de inversión y complementados por un aporte de u$s 200.000 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay.

La empresa tiene operación en Buenos Aires desde diciembre de 2024. El próximo paso es consolidar su presencia en Mendoza y desembarcar en Bariloche. “Son mercados donde el turista necesita moverse, ya que las rentadoras tradicionales tienen poca oferta o son muy caras ”, explicó la compañía.

Bariloche es uno de los ejemplos más representativos del modelo de negocio de TripWip. “Es un destino que ya registra casi 10 vuelos diarios y moviliza alrededor de 60.000 pasajeros por mes desde Buenos Aires ”, señalaron.

Con 170.000 usuarios registrados y 3000 vehículos publicados en Uruguay, Argentina y México, la plataforma ya proyecta mover un total de u$s 25.000 millones hacia 2034.

De la frustración a la solución, el origen de TripWip

Detrás de los números hay una historia que comenzó a partir de una frustración personal.

Un verano, Pancic intentó alquilar un auto durante unas vacaciones y se encontró con páginas web desactualizadas, costos ocultos y largos procesos burocráticos. Ante ese escenario, terminó alquilando de manera informal el vehículo de un vecino.

Esa experiencia dio origen a una plataforma de carsharingP2P entre particulares que hoy conecta a propietarios de vehículos con personas que necesitan movilidad de forma temporal.

En cada alquiler, el conductor recibirá la cédula del vehículo y un contrato de alquiler emitido por TripWip, que acreditan la autorización para circular durante toda la reserva.

“Todo arrancó en un verano en Uruguay, cuando necesitaba alquilar un auto y me topé con los problemas típicos de las rentadoras tradicionales: webs viejas, trámites lentos y costos que aparecían recién al final”, apuntó.

“El desembarco en la Argentina también se dio de manera poco convencional”, recordó.

Antes de lanzar oficialmente sus operaciones en el país, la empresa comenzó a recibir consultas de usuarios locales que ya conocían la plataforma, al punto de que aparecieron autos publicados en Buenos Aires antes del lanzamiento oficial en el país. Ese interés orgánico llevó a TripWip a formalizar su llegada al mercado, donde hoy concentra el 20% del equipo.

Según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), un auto pasa aproximadamente el 95% del tiempo estacionado. A través de TripWip, los propietarios pueden generar ingresos de hasta u$s 1000 mensuales, mientras que los usuarios acceden a tarifas entre un 30% y un 40% más económicas que las de las rentadoras tradicionales.

Además de la apertura de Bariloche, TripWip destinará el capital a fortalecer su oferta para el segmento corporativo. De hecho, ya se encuentra trabajando con bancos y empresas farmacéuticas que alquilan vehículos para sus equipos.

“También estamos destinando parte de la inversión a tecnología e inteligencia artificial para poder escalar el negocio sin necesidad de agrandar demasiado la estructura del equipo”, precisó el CEO.

Con este impulso, la compañía proyecta alcanzar los 1000 alquileres por mes en los próximos 24 meses: “Nuestra aspiración es convertirnos en el marketplace de carsharing P2P más grande de América Latina”.