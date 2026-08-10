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Colocar hojas de menta dentro del horno y el microondas cuando están apagados es un truco casero que puede utilizarse para desodorizar estos electrodomésticos de manera completamente natural.

Gracias a su aroma intenso, la menta ayuda a dejar una sensación de frescura y disminuir los olores persistentes que muchas veces quedan encerrados, especialmente luego de cocinar o calentar comidas con alto contenido lipídico.

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Meter hojas de menta adentro del horno y del microondas: por qué lo recomiendan

Colocar estas hojas en las bandejas del horno después de haber cocinado es una forma casera de ayudar a refrescar interior del electrodoméstico.

Cómo se pone en práctica este truco con hojas de menta

La preparación es sencilla

  • Lavar hojas de menta fresca
  • Secarlas con servilletas
  • Colocarlas en un recipiente abierto
  • Introducir este recipiente siempre con el electrodoméstico apagado
  • Dejarlas actuar durante toda la noche

En este tiempo, las hojas liberarán gradualmente su aroma y dejarán una sensación de frescura en el interior.

Imagen ilustrativa Magnific

Los mejores momentos para aplicar el truco de las hojas de menta dentro de horno y microondas

En general, el truco suele utilizarse

  • Después de cocinar alimentos con olores intensos
  • Tras realizar la limpieza del horno o del microondas
  • Cuando el electrodoméstico permanecerá varias horas sin utilizarse

Es importante destacar que este truco debe aplicarse como complemento de la limpieza rutinaria, no para reemplazarla.