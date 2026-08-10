Confirmado: oficializaron el feriado del 29 de agosto y habrá doble fin de semana largo para estas personas.

Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un día extra de descanso ya que se decretó feriado para el viernes 29 de agosto. De esta manera, serán beneficiados con un nuevo fin de semana largo antes de que termine el mes.

Será posterior al asueto en conmemoración al paso a la inmortalidad del General José De San Martín. Este año, el Gobierno Nacional definió que el viernes 15 de agosto sea un día no laborable para armar un fin de semana largo en todo el país, junto con el feriado del domingo 17.

En esta oportunidad, el feriado no será a nivel nacional , sino que beneficiará a los habitantes que pertenezcan a ciertas localidades de la provincia de Buenos Aires .

Nuevo feriado para el viernes 29 de agosto: en dónde y para quiénes aplica

El feriado del 29 de agosto será un día de festejos locales en un grupo de distritos. Por un lado, las localidades de La Angelita (General Arenales) y Saldungaray (Tornquist) celebrarán sus fechas de fundación y habrá cese de actividades en ambos distritos de Buenos Aires.

El partido de Merlo también celebrará su “aniversario fundacional”, por lo que habrá cese de tareas para el sector público y para los empleados del Banco Provincia y feriado optativo para la industria y el comercio.

Por último, los habitantes de la ciudad de Hurlingham no trabajarán debido a la festividad religiosa en honor a Nuestra Señora de la Guardia, la santa patrona del municipio.

Decretan feriado el viernes 29 de agosto y un grupo de trabajadores tendrán un fin de semana largo.

Calendario 2025: ¿cuál es el próximo fin de semana largo?

El próximo fin de semana largo en Argentina será desde el 15 de agosto al 17, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

Todos los fines de semana largo que quedan en 2026

Día de la Soberanía Nacional: Del viernes 20 al lunes 23 de noviembre.

Día de la Virgen: Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

El Gobierno ya definió el calendario oficial de feriados en 2026. A continuación, los días de descanso que habrá durante este año: