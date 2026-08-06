Esta semana estuvo marcad por las fuertes precipitaciones y las bajas temperaturas que azotaron a diferentes partes del país. Pese a que en algunos lugares el frío no fue tan intenso, en otras zonas donde las condiciones meteorológicas se profundizaron con la llegada de una fuerte tormenta, hay posibilidad de que caiga granizo y nieve en distintas provincias.

Según la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional, habrá lluvias constantes por tres días consecutivos, que estarán acompañadas por ráfagas de viento. De esta forma, el fin de semana estará marcado por la inestabilidad y las bajas temperaturas en estos puntos.

¿Cómo será el diluvio histórico con nevadas y fuertes tormentas?

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará antes del fin de semana y afectará a las provincias del centro del país. Este potente sistema de baja presión, en combinación con una masa de aire de origen polar, provocará un severo temporal de 72 horas que afectará de manera directa a gran parte del territorio nacional.

Este fenómeno de ciclogénesis generará un escenario meteorológico complejo y variado, caracterizado por tormentas eléctricas de variada intensidad, abundante caída de agua en lapsos cortos y fuertes ráfagas de viento del sector sur que superarían los 80 km/h en las zonas de llanura y la costa.

Por otro lado, la irrupción del aire frío sobre el arco cordillerano desencadenará copiosas nevadas y situaciones de viento blanco en alta montaña, con acumulación extraordinaria de nieve que complicará la transitabilidad.

Se aproxima un fuerte temporal. Imagen creada con ChatGPT

A medida que el sistema avance hacia el este y el norte, se espera una fuerte y generalizada baja de temperaturas, dejando condiciones de marcado frío invernal, anegamientos puntuales y probables cierres en los pasos fronterizos clave.

Las zonas y las provincias más afectadas por la tormenta

Mendoza: Cordillera de Luján de Cuyo, Cordillera de Las Heras, Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán, San Carlos), Malargüe y Alta Montaña.

Buenos Aires y AMBA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Costa Atlántica (Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell), La Plata, Zárate y Pergamino.

Santa Fe: Rosario, La Capital, Constitución, San Lorenzo y Caseros.

Entre Ríos: Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y departamentos del sur provincial.

Córdoba: Valle de Punilla, Sierras Chicas, Córdoba Capital, Río Cuarto y General Roca.

Las recomendaciones ante estos fenómenos

Cuando se producen este tipo de situaciones climatológicas, el Servicio Meteorológico Nacional dispone de una serie de recomendaciones para prevenir a la población y evitar inconvenientes.

Evitar salir.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Evitar circular al aire libre.



