Se viene un diluvio histórico que traerá lluvias fuertes y caída de granizo por 48 horas: las zonas afectadas

Una combinación de sistemas atmosféricos favorecerá un episodio de lluvias, tormentas eléctricas, viento fuerte y posible caída de granizo en gran parte de México durante las próximas 48 horas. El monzón mexicano en el noroeste, junto con una circulación ciclónica en niveles altos sobre el occidente del país y condiciones de divergencia en altura, impulsará precipitaciones de gran intensidad.

Al mismo tiempo, otro sistema ciclónico sobre la península de Yucatán reforzará la inestabilidad en el sureste. Las zonas más afectadas serán estados del noroeste, occidente, sur y Golfo de México , bajo condiciones de alerta meteorológica por posibles inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.

Se viene un diluvio histórico que traerá lluvias fuertes y caída de granizo por 48 horas: las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo estará el clima este lunes 10 de agosto en México?

Las lluvias más importantes se concentrarán en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde se prevén acumulados de entre 50 y 75 milímetros. Estas precipitaciones estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Los principales riesgos asociados incluyen inundaciones urbanas, encharcamientos, aumento de caudales en ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas. Además, las rachas de viento podrían provocar caída de árboles y daños en anuncios publicitarios.

Vientos y fenómenos secundarios

Rachas de 60 a 70 km/h en Sonora.

Rachas de 50 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Rachas de 40 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Los estados mexicanos con mayor riesgo por lluvias y tormentas durante este lunes

Las precipitaciones de esta jornada afectarán de forma diferente a las regiones mexicanas, dependiendo del tipo de intensidad de los fenómenos:

Nivel alto de incidencia

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz.

Nivel moderado de incidencia

Baja California Sur

Zacatecas

Colima

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala.

Se viene un diluvio histórico que traerá lluvias fuertes y caída de granizo por 48 horas: las zonas afectadas SMN

Continúa la alerta por calor en el norte del país

Mientras gran parte del territorio enfrenta tormentas, el anticiclón en niveles medios seguirá favoreciendo un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México. La temperatura más elevada del país se pronostica para el noreste de Baja California, donde los valores superarán los 45 °C.

También se esperan máximas de 40 a 45 °C en:

Baja California Sur (centro)

Sonora (oeste y noroeste)

Chihuahua (noreste)

Nuevo León (este)

Tamaulipas (oeste)

Michoacán (sur)

Guerrero (suroeste).

Las temperaturas de 35 a 40 °C abarcarán zonas de Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima el martes 11 de agosto?

La persistencia de lluvias durante aproximadamente 48 horas se debe a la interacción simultánea del monzón mexicano, dos circulaciones ciclónicas en niveles altos y diversos mecanismos de inestabilidad atmosférica que mantienen un aporte continuo de humedad.

Para el martes seguirán presentándose lluvias en Chihuahua, Durango y Sinaloa; lluvias muy fuertes en Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guanajuato; lluvias fuertes en Baja California Sur, Colima, Zacatecas y Aguascalientes; además de chubascos en Baja California. Todas estas precipitaciones podrán estar acompañadas por descargas eléctricas, vientos intensos y caída de granizo.