Las billeteras virtuales son muy valoradas en la Argentina porque proporcionan rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan su dinero depositado en las cuentas remuneradas. En varios casos, en la última semana se produjeron cambios en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

Si bien las billeteras no suelen verse como opciones de inversión sofisticadas, en algunos casos sus rendimientos se colocaron en la última semana por encima del plazo fijo tradicional. Hay que considerar que estos depósitos bancarios brindan hoy un rendimiento de tasa nominal anual (TNA) que va del 16% al 23%, según la entidad elegida. En el Banco Nación, por caso, es del 19%.

En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo indicó cuáles son los rendimientos que pagan las billeteras virtuales, en base al rendimiento de la semana anterior.

”El rendimiento de las cuentas remuneradas mostró un comportamiento mixto durante la semana. Mientras varias plataformas continuaron mejorando sus rendimientos y algunas alcanzaron niveles superiores al 19%, otras registraron bajas importantes. En general, las alternativas más competitivas volvieron a ampliar la diferencia frente a las cuentas que se encuentran en la parte baja del ranking", detallaron desde la consultora.

De hecho, las billeteras virtuales se posicionan como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Hay que tener en cuenta que no todas las billeteras virtuales dan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias, en algunos casos significativas, entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Billeteras virtuales: cuánto pagan Mercado Pago, Naranja X y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo detalla los rendimientos que brindan las billeteras virtuales:

“ Banco Bica volvió a liderar el ranking con un rendimiento del 22%. Cocos Pay protagonizó la gran sorpresa de la semana al pasar del 18,98% al 20,81% y meterse nuevamente entre las alternativas más rentables”, indicó Trascendo. En el ranking también se destacan Fiwind , con el 21%, y Carrefour Banco , con el 20%.

También se destacaron Ualá (FCI) y Lemon Cash , que mejoraron sus rendimientos y alcanzaron 19,71% y 19,37%, respectivamente, según señaló Trascendo.

En tanto, Naranja X ofreció 17% y Mercado Pago rindió 18,25%, según Trascendo.

Todas esas son opciones con tasas que superaron la semana pasada a las que ofrecen muchos plazos fijos del mercado, aunque no a los de los bancos que mejor pagan. El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según Trascendo.

Como puede verse, muchas de las billeteras pelean cabeza a cabeza, cuando no superan, los rendimientos que hoy ofrecen los plazos fijos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las tasas que pagan las billeteras virtuales varían día a día y son más volátiles, contra la previsibilidad que brinda el depósito bancario tradicional.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo indica en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.