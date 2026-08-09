El pádel se convirtió en una actividad física que cada vez más personas eligen gracias a los beneficios que aporta sin tener que recurrir a las rutinas tradicionales de gimnasio.

Al combinar desplazamientos, cambios de dirección, golpes y períodos de mayor intensidad, este deporte permite trabajar diferentes grupos musculares mientras se realiza una actividad cardiovascular.

Además de ser una práctica dinámica y entretenida, jugar al pádel de manera regular puede aportar beneficios relacionados con el control del peso, la circulación sanguínea, la resistencia física, la coordinación y el fortalecimiento muscular.

Los beneficios del pádel para el cuerpo

El pádel combina ejercicio aeróbico y movimientos de fuerza durante un mismo partido, por lo que puede convertirse en una actividad completa para quienes buscan mejorar su estado físico.

Imagen ilustrativa. IA Chat GPT

Entre sus principales beneficios se destacan:

Ayuda a perder peso: el movimiento constante permite aumentar el gasto energético y puede contribuir al descenso de peso cuando se acompaña con una alimentación adecuada.

Mejora la circulación: la actividad cardiovascular favorece el flujo sanguíneo y ayuda a mantener una mejor capacidad aeróbica.

Tonifica los músculos: los desplazamientos y golpes involucran piernas, glúteos, brazos, hombros y zona media.

Fortalece las piernas: correr distancias cortas, frenar y cambiar de dirección exige un trabajo constante de los músculos inferiores.

Mejora la coordinación: la necesidad de calcular la trayectoria de la pelota y responder rápidamente favorece la coordinación entre vista y movimiento.

Aumenta la resistencia: jugar durante períodos prolongados ayuda a mejorar progresivamente la capacidad para sostener esfuerzos físicos.

Favorece la agilidad: los cambios rápidos de dirección y los desplazamientos laterales trabajan la velocidad de reacción y el equilibrio.

Ayuda a reducir el estrés: como otras actividades físicas, puede favorecer el bienestar general y servir como una forma de desconexión de las obligaciones cotidianas.

Cuántas veces por semana conviene jugar al pádel

Para una persona que recién comienza, una buena alternativa es jugar al pádel entre 2 y 3 veces por semana, dejando días de descanso entre las sesiones para permitir la recuperación muscular.

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Por su parte, la duración y la intensidad pueden ajustarse de acuerdo con el estado físico, la edad y la experiencia de cada jugador.

Para aprovechar los beneficios del pádel y reducir el riesgo de molestias o lesiones, también conviene acompañar la actividad con descanso adecuado, hidratación y una entrada en calor antes de cada partido, junto con una buena elongación al finalizar.