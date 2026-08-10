Llega la “totalidad”: el eclipse que ocultará al sol y traerá la noche en pleno día esta semana.

Millones de personas podrán observar el eclipse solar este miércoles 12 de agosto, aunque el espectáculo será muy diferente según el lugar desde donde se contemple. Una franja específica del planeta tendrá la posibilidad de experimentar la totalidad, mientras que amplias zonas de Europa y América del Norte observarán fases parciales.

El evento se producirá cuando la Luna se interponga frente al Sol y bloquee su luz. En los sitios incluidos dentro del corredor de totalidad, el cielo puede oscurecerse hasta adquirir una apariencia similar al crepúsculo, mientras que estrellas y planetas brillantes podrían hacerse visibles durante el día.

Dónde podrá verse el eclipse solar total

La franja de totalidad tendrá aproximadamente 290 kilómetros de ancho y atravesará sectores del este de Groenlandia, el oeste de Islandia y el noreste de España. En esos puntos, el disco solar quedará completamente cubierto durante un máximo de 2 minutos y 18 segundos, permitiendo observar la corona exterior del Sol.

En todas las fases parciales será imprescindible utilizar anteojos certificados para eclipses (Fuente: ChatGPT). ChatGPT

La duración dependerá de la ubicación exacta dentro del corredor: cuanto más cerca se encuentre el observador de su línea central, más tiempo permanecerá la totalidad. Sin embargo, estar apenas fuera de los límites significa perderla por completo. Madrid, por ejemplo, quedará fuera de la franja y tendrá un eclipse parcial del 99,99%.

Qué se verá en América del Norte y el resto de Europa

En América del Norte, el fenómeno tendrá una intensidad menor y será parcial. Las mejores condiciones se encontrarán en sectores del norte y este de Canadá, Alaska y el noreste de Estados Unidos, donde la cobertura del Sol será mayor cuanto más hacia el noreste se encuentre el observador. Como no habrá totalidad, será necesario utilizar anteojos especiales durante todo el evento, que tendrá una duración aproximada de dos horas.

En buena parte de Europa y el extremo noroccidental de África, el eclipse también será parcial, aunque con una cobertura superior al 90% en numerosas ciudades occidentales. En todas las fases parciales será imprescindible utilizar anteojos certificados para eclipses; únicamente durante la totalidad, cuando la Luna cubra completamente el Sol, podrán retirarse de manera segura.