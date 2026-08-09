El “gran diluvio” del mes llegará este jueves 13 de agosto y varias regiones del país se preparan para una jornada marcada por lluvias intensas y fuertes vientos.

Las zonas más comprometidas se encuentran en Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz , donde el mal tiempo podría generar complicaciones.

Lluvias intensas: cuáles son las provincias que podrían recibir más agua

Las precipitaciones afectarán principalmente a Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con diferentes niveles de intensidad según cada zona.

En sectores cordilleranos de Neuquén se esperan los acumulados más importantes, mientras que también podrían registrarse lluvias persistentes en distintas localidades de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Las condiciones podrían generar anegamientos, dificultades para circular y reducción de la visibilidad, especialmente durante los momentos de mayor intensidad.

Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz serán algunas de las zonas más afectadas. Shutterstock

Viento fuerte y ráfagas: qué zonas tendrán las condiciones más adversas

El temporal también estará acompañado por fuertes vientos. En sectores de Mendoza y Neuquén, las velocidades podrían ubicarse entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que superarían los 90 kilómetros por hora.

Además, en la zona de Malargüe, Mendoza, permanece bajo vigilancia el fenómeno de viento Zonda, que puede provocar una disminución de la humedad, reducción de la visibilidad y cambios repentinos en la temperatura.

Nieve y lluvias: cómo estará el tiempo en la Patagonia este jueves

El mal tiempo también alcanzará a diferentes sectores de la Patagonia, donde las bajas temperaturas podrían hacer que las precipitaciones se presenten en forma de nieve o una combinación de lluvia y nieve.

En las áreas cordilleranas podrían registrarse importantes acumulaciones de nieve, mientras que en sectores más bajos los valores serían menores.

Las condiciones podrían variar rápidamente durante la jornada, por lo que será clave seguir las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las alertas vigentes para cada localidad.