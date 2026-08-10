En esta noticia Impacto de las elecciones

Las negras también juegan, repite Javier Milei. El riesgo político, que agita el fantasma de un cambio de ciclo económico a partir de 2027, empieza a hacer mella en el riesgo país y en los activos argentinos, ante una caída en la aprobación presidencial y una creciente fragilidad del oficialismo en el Congreso, reflejado en la media sanción pírrica de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El índice que mide el JP Morgan trepó el viernes hasta los 451 puntos básicos, tras iniciar la semana en 413 unidades. Así, operó a contramano de los emergentes, cuyos títulos treparon tras una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. En lo que va del mes, el riesgo país acumula una suba del 4,9 por ciento.

El analista financiero Pablo Das Neves explicó que Argentina se está desacoplando del mundo y perdiendo el viento a favor. Ese fenómeno se vio el viernes, cuando los índices bursátiles en Wall Street subieron hasta 1,3% y el S&P 500 tocó máximos históricos, mientras que los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron a 4,652%. Sin embargo, los ADR de empresas argentinas y los títulos soberanos operaron en rojo.

Das Neves considera que hay tres factores que impulsan el desacoplamiento: el riesgo político, la corrección del REM sobre el PBI, que mostraría una contracción en el segundo trimestre de 2026, y la toma de ganancias de inversores.

“La oposición, que en algún momento parecía más moderada, marca más diferencias del estilo “si ganamos cambiamos todo”. Al mercado le gusta el superávit fiscal, la estabilidad cambiaria y el programa en general. Pero empieza a dudar si esto se sostiene después de las elecciones”, explica a El Cronista.

El programa económico convence al mercado, pero la cercanía de una nueva campaña electoral para la presidencia lo inquieta. Según la consultora AtlasIntel, la aprobación de Milei cayó a 37,1% en julio, apenas un punto sobre el mínimo histórico de la gestión.

“La semana dejó una tensión que va a definir los próximos meses. La aprobación en 37,1%, el REM que baja la proyección de crecimiento y el consumo sin tracción dibujan un escenario político y económico más exigente de lo que el programa necesita de cara a octubre 2027. El ancla fiscal sigue intacta y el agro avanza con solidez. Pero la recuperación todavía no llegó al bolsillo de la mayoría, y eso tiene correlato electoral”, advirtió en un informe Guardian Capital.

Pedro Siaba Serrate, head of research & strategy de PPI, remarca que “los números de actividad durante las últimas semanas, sumados a la caída en el Índice de Confianza en el Gobierno y en el Índice de Confianza del Consumidor, influyen en el principal riesgo de la historia: la continuidad del esquema post 2027”.

El analista político Ignacio Labaqui también coincide en que la política empieza a contagiar al mercado. “Si los datos más recientes siembran la duda sobre la continuidad de Milei y la perspectiva de un retorno del kirchnerismo al poder, es esperable una suba en el riesgo país y con ello una mayor dificultad para acceder al mercado internacional de deuda”, asegura.

Impacto de las elecciones

A medida que se acerca 2027, los activos argentinos empiezan a incorporar el creciente riesgo político. Los bonos soberanos cayeron hasta 1,7% en lo que va de agosto en la plaza local. “La evolución de la deuda argentina reflejó un desempeño inferior al benchmark emergente (ajustado por el beta argentino). En otras palabras, los factores locales pesaron más a la hora de explicar la evolución del riesgo país”, agregó Siaba Serrate.

Mientras Wall Street vivía su mejor semana desde abril, los ADR argentinos cayeron en cinco ruedas hasta 9%, con Loma Negra y los bancos liderando las pérdidas. En la plaza local, el S&P Merval cayó 6,6% medido en dólares y operó a u$s 1950.

El dólar también estuvo bajo presión en las primeras ruedas del mes. Si bien el Banco Central logró mantener al mayorista por debajo de los $ 1500, lo logró ofreciendo cobertura cambiaria y restringiendo la liquidez en pesos. Además, compró menos divisas para las reservas: apenas se alzó con u$s 111 millones.

El Gobierno sostiene que prepara buffers para 2027, pero el mercado observa el calendario electoral y empieza a dudar.