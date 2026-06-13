El dólar blue hoy sábado 13 de junio se ofrece estable a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta.

El paralelo viene de cerrar el quinto mes del año con una suba de $ 30 respecto de abril ($ 1405). Desde que arrancó el año, no obstante, acumula una baja de $ 70 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy sábado 13 de junio cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En lo que va de junio, la divisa acumula un incremento de $ 20, igual a la suba total de mayo (ganó $ 25 respecto de los $ 1405 a los que cerró abril). No obstante, se mantiene $ 30 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 0,68%.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1891,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista se ofrece a $ 1402,20 para la compra y $ 1452,10 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1779,31.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante junio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,6% correspondiente al dato del IPC de abril.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 50 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 10.707 millones en 91 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 47.419 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy sábado 13 de junio

El dólar blue hoy sábado 13 de junio cotiza a $ 1440 para la compra y $ 1460 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1400 $ 1450 Dólar Blue $ 1440 $ 1460 Dólar Mayorista $ 1402,20 $ 1452,10 Dólar MEP $ 1451,12 $ 1451,50 Dólar CCL $ 1494,30 $ 1498,83

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este sábado 13 de junio

El dólar CCL o dólar cable hoy sábado 13 de junio se consigue a $ 1494,30 para la compra y $ 1498,83 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 13 de junio

El dólar MEP hoy sábado 13 de junio se ubica a $ 1451,12 para la compra y $ 1451,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 13 de junio

El dólar oficial hoy sábado 13 de junio opera a $ 1450 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.400,000 1.450,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.400,000 1.450,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.385,000 1.445,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.405,000 1.455,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.405,000 1.450,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.390,000 1.450,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.410,000 1.450,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.405,000 1.455,000 BRUBANK S.A.U. 1.400,000 1.445,000 BANCO MACRO S.A. 1.405,000 1.460,000 BANCO PIANO S.A. 1.405,000 1.450,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.400,000 1.450,000

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