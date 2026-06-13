Las lluvias generadas por la influencia de la tormenta tropical Cristina en El Salvador afectaron al menos 195 viviendas con daños e inundaciones, sin que se reporten víctimas, según informó este viernes el director de Protección Civil, Luis Amaya.

El funcionario precisó que entre el 5 y 12 de junio se registraron 170 viviendas inundadas, 24 viviendas con daños leves y una vivienda con daños fuertes, además de 112 vías obstruidas, 29 derrumbes y 23 inundaciones urbanas.

AME442. IZTAPA (GUATEMALA), 10/06/2026.- Una persona camina entre escombros de viviendas destruidas debido al fuerte oleaje y constantes lluvias generadas por la tormenta tropical Cristina este miércoles, en el puerto de Iztapa (Guatemala). Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, entre otros, según cálculos oficiales. EFE/ Alex Cruz Fuente: EFE Alex Cruz

“Es importante destacar que, durante toda la incidencia de este fenómeno, no se registraron personas lesionadas ni pérdidas de vidas humanas”, sostuvo Amaya en una conferencia de prensa.

Agregó que “durante el período de mayor impacto del fenómeno” se activaron 11 albergues, “donde se brindó resguardo a 82 familias, equivalentes a 229 personas (112 adultos y 117 menores de edad)”.

“Actualmente, varios de estos albergues continúan activos mientras avanzamos en la etapa de retorno de algunas familias evacuadas. Este proceso se está desarrollando de forma gradual, responsable y coordinada, verificando previamente que existan condiciones seguras en sus comunidades para garantizar un retorno adecuado y reducir cualquier riesgo para las personas”, remarcó.

Situación crítica en El Salvador: confirmaron el cierre de muelles

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, indicó que los principales muelles del país “permanecerán cerrados debido a que continúan las condiciones asociadas al fenómeno de mareas vivas y mar de fondo, con el fin de resguardar la seguridad de la población y los visitantes”.

Agregó que esperan reactivar todas las actividades turísticas desde el sábado, tras la disminución de las lluvias en la zona costera, mientras que las clases se reanudaron desde este viernes.

Durante los temporales, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad de los lugares donde se ubican sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos.

Históricamente, en época lluviosa El Salvador se ha visto afectado por fenómenos meteorológicos que causan víctimas mortales. Entre los más fuertes se encuentran el huracán Mitch (1998), que dejó unos 240 muertos, y las lluvias de noviembre de 2009 que causaron cerca de 200 fallecidos, informó EFE.

AME450. IZTAPA (GUATEMALA), 10/06/2026.- Fotografía que muestra viviendas afectadas por la tormenta tropical Cristina este miércoles en el puerto de Iztapa (Guatemala). Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, entre otros, según cálculos oficiales. EFE/ Alex Cruz Fuente: EFE Alex Cruz

Conagua alerta por lluvias intensas y rachas de hasta 60 km/h en varios estados

Mientras El Salvador evalúa los daños provocados por Cristina, en México las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia por condiciones adversas durante este sábado 13 de junio.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en regiones de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, señaló el organismo en su reporte de condiciones meteorológicas adversas para este sábado.

Además de las precipitaciones, la Comisión Nacional del Agua advirtió sobre vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de entre 40 y 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. “Estas condiciones podrían generar caída de ramas, anuncios y dificultades en zonas costeras”, alertó la dependencia.

AME447. IZTAPA (GUATEMALA), 10/06/2026.- Fotografía que muestra viviendas destruidas debido al fuerte oleaje y constantes lluvias generadas por la tormenta tropical Cristina este miércoles en el puerto de Iztapa (Guatemala). Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, entre otros, según cálculos oficiales. EFE/ Alex Cruz Fuente: EFE Alex Cruz

El pronóstico también contempla oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como mar de fondo de hasta 2 metros en el litoral del Pacífico sur.

Conagua recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y afectaciones en caminos y zonas urbanas.