Llega un diluvio para el fin de semana y hay alerta por formación de super celdas en estos estados.

El pronóstico de tiempo para el fin de semana en Estados Unidos advierte sobre la llegada de tormentas eléctricas en varios estados del país. Los meteorólogos alertas sobre la intensidad de las ráfagas de viento, caída de granizo y posibles inundaciones en zonas con un sistema de drenaje deficiente.

En algunas áreas, se podrían formar tornados debido al choque entre las masas de aire frío y caliente.

Los meteorólogos alertas sobre la intensidad de las ráfagas de viento, caída de granizo y posibles inundaciones Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Se viene la tormenta del siglo con 48 horas de lluvias intensas: ¿Cómo será el fin de semana en Estados Unidos?

Durante el viernes la mayor advertencia es por las ráfagas de viento y las inundaciones repentinas que podrían afectar a determinadas zonas como:

Oeste de Massachusetts

Sureste de Nueva York

Centro de Virginia

Virginia Occidental

A su vez, también impactará en áreas metropolitanas como Filadelfia, Baltimore, Washington D.C. y Pensilvania. Se prevén posibles demoras en el tránsito vespertino y en los vuelos programados. Hay riesgo de granizo para:

Oeste de Texas

Este y Centro de Nuevo México

Sureste de Colorado

Panhandle de Oklahoma

Suroeste de Kansas

El sábado, el temporal se moverá hacia la zona central del valle de Misisipi. Habrá tormentas eléctricas en varios estados desde Texas hasta Wisconsin. Se aconseja evitar zonas playeras, ya que la posibilidad de actividad eléctrica las vuelven áreas de peligro.

Para el domingo, el sistema de tormentas se extenderá hacia Georgia y la Carolina del norte y sur, así como también a Nueva Inglaterra y partes del sur de Quebec.

¿En qué zonas se podrían formar super celdas?

Hay riesgo de que se formen tornados en el Valle de Ohio y la región de los Grandes Lagos (Illinois, Indiana, Ohio y Michigan). También en el Medio Oeste y el Centro del Estados Unidos (Missouri, Iowa, Wisconsin, Kentucky) y la Costa Este (Pensilvania, Maryland, Washington D.C. Nueva Jersey y Nueva York).

La llegada de “El niño” a Estados Unidos: ¿Qué se espera?

El fenómeno conocido como “El niño” se está desarrollando antes de lo que estimaban los meteorólogos y esto modificará por completo el clima en Estados Unidos. Por un lado, se esperan más lluvias e inundaciones en estados del sur del país durante otoño e invierno.

Asimismo, en el sur de California el invierno será más lluvioso y húmedo, algo que podría ayudar a zonas que sufrieron sequías pero perjudicar a lugares con sistemas de drenaje deficientes.