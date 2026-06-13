El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este sábado, 13 de junio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 13 de junio

El clima en España se caracterizará por una estabilidad general debido a la influencia del anticiclón. Predominarán cielos despejados, con algunas nubes altas. Se esperan brumas matinales en el Cantábrico y nubes bajas en el área cantábrica y Melilla.

Por la tarde, habrá nubes de evolución en el noroeste peninsular, con posibilidad de chubascos o tormentas locales. Las temperaturas máximas subirán en el tercio oriental y Baleares, con noches tropicales en el suroeste y litoral mediterráneo. El viento será moderado o flojo, dependiendo de la región.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

En Madrid habrá intervalos de nubes altas, vientos flojos a moderados del oeste y temperaturas entre 16°C y 36°C, con ligero aumento de las máximas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos despejados y polvo en suspensión en el litoral. Máximas de 38 grados en el tercio oriental, mínimas de 11 grados. Vientos flojos, con levantamiento fuerte y rachas en las sierras Béticas.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con un cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes altas. Por la mañana, se podrían ver nubes bajas en el delta del Ebro. Las temperaturas ascenderán, alcanzando máximas de 36 grados, excepto en la vertiente sur del Pirineo de Lleida, donde permanecerán estables. Se espera viento flojo de dirección variable, con predominancia del sur y este por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad. La temperatura mínima será de 13 grados.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por un cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso, con mínimas de 12 grados y máximas que alcanzarán los 36 grados, especialmente elevadas en el valle del Ebro. El viento será flojo, variando hacia el sureste por la tarde, con algunas rachas ocasionales en la depresión del Ebro.

El clima en Asturias será mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas y posibles brumas y nieblas en el norte durante la madrugada. En las horas centrales del día, se espera abundante nubosidad con chubascos y tormentas en el suroeste, mientras que las temperaturas ascenderán, alcanzando entre 13 y 35 grados. El viento será flojo en el interior y moderado del este en el litoral, disminuyendo por la tarde.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas en ascenso (máxima 32°C y mínima 13°C). Viento flojo del norte y nordeste, con brisas costeras.

Nuboso en zonas bajas del norte por debajo de los 600-800 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas nocturnas en zonas costeras del sur. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en Lanzarote y Fuerteventura, con máximas de 29 grados en zonas de interior y pocos cambios en el resto. Viento moderado del norte, intensificándose en zonas bajas expuestas a partir de la tarde. En cumbres, viento flojo del oeste, salvo en altas cumbres de Tenerife donde será fuerte del suroeste con probables rachas muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso, con máximas de 33 grados y mínimas de 14 grados, viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

Cielos con nubes altas y desarrollo de nubosidad de evolución en la tarde, especialmente en el noroeste, donde son probables chubascos con tormenta; temperaturas mínimas en ascenso, alcanzando 11 grados y máximas en ascenso, llegando hasta 36 grados en el norte, con viento variable y más intenso en áreas de tormenta.

Cielo con intervalos de nubes altas y, en la mitad occidental, nubes de evolución por la tarde; mínimas en ascenso en Guadalajara y con pocos cambios en el resto; máximas en aumento, más acusado en Albacete; vientos flojos con intervalos moderados de componente este.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos de nubes bajas y vientos moderados de levante, con temperaturas con pocos cambios entre 19 y 23 °C.

Melilla tendrá intervalos de nubes bajas y polvo en suspensión, con vientos flojos del noreste y temperaturas con pocos cambios, máxima de 25 °C y mínima de 21 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Tiempo poco nuboso con nubes altas, nubes bajas de madrugada con brumas o nieblas, temperaturas en ascenso notable en las máximas y viento flojo del sur rolando por la mañana a este y reforzando a moderado en el litoral.

En La Rioja, cielo poco nuboso con algunas nubes de evolución en la sierra, temperaturas en ascenso (máxima 37 grados y mínima 12 grados) y vientos flojos de sur y este.