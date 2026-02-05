Tras la presentación del nuevo pasaporte argentino que hizo el Gobierno, el cual posee nuevas medidas de seguridad y una tecnología avanzada para los controles migratorios, surgió una duda al respecto de quiénes deben renovarlo sí o sí para viajar al exterior. Por su parte, el nuevo pasaporte tiene un formato que busca reducir riesgos de fraude, mejorar la verificación de identidad y adaptarse a estándares internacionales, motivo por el cual se han generado dudas sobre si hay que renovarlo o no. Tras la implementación del nuevo diseño, no todas las personas deben realizar el trámite de renovación. En este sentido, las autoridades confirmaron que los pasaportes emitidos con el formato anterior continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que solo deberán actualizar el documento quienes tengan el pasaporte vencido o próximo a vencer. También deberán gestionarlo quienes necesiten un nuevo ejemplar por extravío, robo o deterioro. El nuevo pasaporte incorpora importantes mejoras tecnológicas que refuerzan la seguridad del documento. Entre las principales novedades se destacan: Estas modificaciones apuntan a agilizar los procesos en aeropuertos y pasos fronterizos, además de estándares de seguridad más altos sobre la identificación del titular. Los requisitos para solicitar el pasaporte varían según la edad del solicitante. En todos los casos es obligatorio contar con turno previo y presentar documentación vigente. Para mayores de 18 años, se solicita: En el caso de menores de edad, el trámite requiere condiciones adicionales: El proceso puede realizarse en centros del RENAPER habilitados en todo el país y el tiempo de entrega depende del tipo de servicio elegido. El valor del trámite varía según la urgencia y el tipo de documento solicitado. Actualmente, los precios oficiales para tramitar el Pasaporte son: