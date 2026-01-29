El orgullo del país: remodelarán por completo uno de los aeropuertos más remotos y ahora será de los más modernos de la región Fuente: NA

Uno de los aeropuertos más importantes que tiene la Argentina atraviesa una transformación histórica que promete cambiar por completo la conectividad aérea del norte del país y será renovado en su totalidad.

Con una fuerte inversión y un ambicioso plan de obras, la terminal aérea de Formosa avanza hacia un estándar moderno y funcional, alineado con los principales aeropuertos regionales.

Renovarán por completo el Aeropuerto Internacional de Formosa

El proyecto es impulsado por Aeropuertos Argentina junto al Gobierno nacional, a través del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSA).

La inversión total prevista alcanza los 34 millones de dólares y posiciona a esta obra como una de las más relevantes en infraestructura aeroportuaria fuera del eje central del país.

Cuáles son las obras y mejoras en el Aeropuerto de Formosa

La primera etapa de las obras ya fue finalizada y marca un salto significativo en la capacidad operativa del aeropuerto. Se construyó una nueva terminal de 2500 metros cuadrados que reemplaza por completo a la anterior, que contaba con apenas 1000 metros cuadrados.

En esta fase también se sumaron edificios operativos, áreas comunes y oficinas, alcanzando un total de 2800 metros cuadrados nuevos. La inversión destinada a esta etapa fue de u$s 23 millones, reflejando la magnitud del proyecto y su impacto estratégico para la provincia.

Los trabajos incluyeron una renovación integral de los sectores de check-in, espacios comerciales y áreas gastronómicas. Todo fue diseñado para mejorar la experiencia de los pasajeros y agilizar los procesos operativos dentro de la terminal.

Más accesos, nuevas salas de espera y mejorres servicios para los pasajeros

Uno de los puntos más destacados de la reforma es la nueva área de preembarque, que cuenta con casi 600 metros cuadrados. Este espacio fue concebido para optimizar la circulación de los viajeros y reducir los cuellos de botella en momentos de mayor demanda.

Además, se instalaron escaleras mecánicas y se incorporaron nuevas áreas sanitarias, elevando el nivel de confort y accesibilidad.

Cómo quedará el aeropuerto tras la finalización de las obras

En paralelo, continúan los trabajos para desarrollar una nueva área de arribos y oficinas destinadas a organismos públicos aeroportuarios.

Por su parte, cuando el proyecto esté completamente finalizado, el Aeropuerto Internacional de Formosa contará con 4540 metros cuadrados nuevos, posicionándolo como uno de los más modernos del país y convirtiéndose en un eje clave para la conectividad de la región norte del país.