China, país considerado como el gigante asiático con 1.470 millones de habitantes, planea construir un aeropuerto en medio del océano. La obra de innovación busca dar soluciones a la creciente demanda de vuelos internacionales por el turismo y el aumento del comercio internacional. No se trata de la primera vez que la nación va más allá de los límites geográficos, ya que hace pocos meses sorprendió con un plan para construir un tren submarino que atraviese el Estrecho de Bohai. El gigante asiático impulsa uno de los proyectos de infraestructura aeroportuaria más ambiciosos del mundo al planear construir una terminal para recibir aviones sobre una isla artificial en el mar. El diseño busca no solo dar soluciones a la saturación de los puertos aéreos, sino posicionarse como una de las naciones con mayor influencia comercial. Se trata del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, una colosal edificación frente a la costa de Dalian en el noreste del país. La terminal se desarrollará en una superficie estimada de entre 20 y 20,9 kilómetros cuadrados que superará ampliamente a otras obras de ingeniería moderna como el aeropuerto Hong Kong International Airport y el de Kansai International Airport. Se estima que la inversión necesaria ascenderá hasta los 4.300 millones de dólares, cifra que refleja la importancia que le da el Estado Chino al proyecto. La idea de aterrizar los aviones en este nuevo espacio nació de la saturación actual del aeropuerto de Dalian, una terminal que alcanzó sus límites operativos y está rodeado de zonas urbanas que no permiten su expansión. Frente a este panorama, el mar apareció como la única opción viable para destinar el tráfico de pasajeros y mercancías sin desplazar poblaciones. La obra de innovación tendrá una escala excepcional, ya que contará con cuatro pistas de aterrizaje que podrán operar en forma simultánea. La terminal principal tendrá cerca de 900.000 metros cuadrados, comparable a pequeñas ciudades. En su fase inicial se estima que podrán recibir 43 millones de pasajeros anuales, lo que ya lo posiciona como uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Sin embargo, China busca dar un paso más y ampliar su capacidad final hasta 80 millones de pasajeros por año y procesar cerca de un millón de toneladas de carga. La construcción de una isla artificial es uno de los mayores desafíos del proyecto. Para poder tener una base sólida sobre el agua se deberá utilizar millones de metros cúbicos de arena y roca para garantizar una plataforma estable capaz de soportar aviones, personas e infraestructura. En la misma línea, los ingenieros deberán afrontar importantes condiciones naturales como las corrientes marinas, la erosión y las complejas condiciones geológicas de la zona. Cada etapa será un paso fundamental en la construcción, ya que un error podría tener consecuencias millonarias. El aeropuerto, además de ser una obra de innovación, será clave por estar cerca de Dalian. La ciudad se ubica en las proximidades de rutas comerciales marítimas y zonas con fuertes vínculos económicos con Japón y Corea del Sur. La ciudad es un centro industrial y portuario fundamental del noreste chino. Las autoridades chinas estiman que el aeropuerto generará miles de puestos de trabajo, tanto en la fase de construcción como en la operación futura. Además, será clave para impulsar el desarrollo de nuevas zonas logísticas, parques industriales y polos tecnológicos en las cercanías. En el futuro se busca posicionar a Dalian como el principal acceso al noreste de Asia, lo que convertiría al país en una de las naciones más influyentes de la zona. Según autoridades citadas por el South China Morning Post, la construcción del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan se dará durante la próxima década y debería estar operativo para 2035. En la actualidad, se encuentran realizando tareas de cementación profunda para ganar terreno en el mar.