Tras 7 años de obras, inauguran un aeropuerto internacional en una provincia clave de Argentina. Foto: Gobierno de San Juan

Se inauguró un importante aeropuerto internacional en el interior del país durante diciembre pasado. Se trató de un proceso de remodelación que llevó cerca de siete años de obras y que terminó antes de inicio de las vacaciones de verano.

Precisamente, el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento (UAQ), principal puerta de entrada a la provincia de San Juan, estrenó el 10 de diciembre de 2025 su terminal de pasajeros completamente renovada.

¿Cómo será el nuevo aeropuerto de San Juan?

Las obras, ejecutadas por Aeropuertos Argentina (parte del grupo Corporación América), demandaron una inversión total cercana a los 55 millones de dólares. Habían iniciado en 2018 con el Grupo Petersen, aunque se frenaron por dificultades con el terreno.

Ya bajo la empresa mendocina, Procon, la primera etapa culminó en junio de 2023 y la segunda (que incorporó el sector internacional completo) se inauguró formalmente en diciembre de 2025. De esta manera, la terminal de 5396 m² de superficie ofrecerá:

12 mostradores de check-in

2 cintas de equipaje

2 mangas de embarque (incluyendo una nueva para vuelos internacionales)

12 locales comerciales + 4 locales gastronómicos (un verdadero minishopping aeroportuario)

265 cocheras para mayor comodidad de los pasajeros

Tecnología de última generación y diseño antisísmico adaptado a la zona de alta peligrosidad sísmica grado 4.

La inauguración de las nuevas instalaciones

El evento contó con la presencia del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; la intendenta de la capital, Susana Laciar; y otros directivos de infraestructura y operación.

En ese sentido, Orrego destacó que la provincia ahora tiene un aeropuerto de “primera calidad”, debido a una “una articulación estratégica entre lo público y lo privado, que va a acompañar el crecimiento y la proyección que San Juan tiene hacia el futuro”.

Ketchibachian, por su parte, indicó que la nueva terminal es “un orgullo para los sanjuaninos y para todos los argentinos” y responde al crecimiento del tráfico aéreo en la provincia.

La importancia de este aeropuerto en el país

Actualmente, operan Aerolíneas Argentinas y Flybondi con vuelos regulares a Aeroparque y Ezeiza, además de servicios no regulares a ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

Con la nueva infraestructura internacional ya operativa, se espera la pronta incorporación de rutas hacia Chile (especialmente por el turismo y la industria minera), y mayor frecuencia en general. El aeropuerto ya mostraba números muy positivos antes de la inauguración: