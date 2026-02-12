El aeropuerto Aviador Carlos Campos, de la localidad de Chapelco (San Martín de Los Andes, avanza hacia una transformación integral que promete cambiar por completo la experiencia de viaje en la región sur de Neuquén. La obra de remodelación ya alcanzó un 55% de avance y se perfila como una de las modernizaciones aeroportuarias más importantes del país, a manos de la empresa Aeropuertos Argentina. Los trabajos comenzaron en octubre de 2025 y apuntan a duplicar la superficie cubierta destinada a pasajeros, incorporando infraestructura moderna, mayor confort y servicios alineados con los estándares de los principales aeropuertos del mundo. Actualmente, la terminal cuenta con poco más de 1.000 metros cuadrados cubiertos y con la ampliación en marcha se sumarán otros 1.050 adicionales. El nuevo diseño contempla un hall central más amplio, zonas de partidas con mayor capacidad y áreas de arribos con nuevos accesos. Asimismo, esta redistribución apunta a optimizar la circulación de pasajeros y reducir los tiempos durante los horarios de alta demanda. Además, se incorporarán nuevos núcleos sanitarios, con mayor superficie y mejor accesibilidad, de modo tal que los baños estarán distribuidos estratégicamente en ambos lados de la terminal y contarán con una amplia variedad de servicios. Uno de los cambios más visibles será la expansión del área comercial interna ya que los locales pasarán de cuatro a ocho, todos ubicados en el hall principal, lo que ampliará la oferta gastronómica y de servicios para quienes transitan por la terminal. En el sector de arribos, la obra prevé dos salidas diferenciadas: una hacia el interior del edificio y otra directamente al exterior. Por su parte, la zona comercial y el hall se expandirán hacia el frente del edificio actual y allí se construirá una nueva puerta de salida, diseñada en conjunto con el acceso principal. La transformación del Aeropuerto de Chapelco continúan y quedará completa durante el final del 2026, tanto en el área interna como en la zona exterior del Aeropuerto Aviador Carlos Campos.